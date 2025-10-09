Israel i Hamàs signen la primera fase del pla de pau de Trump

El govern d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) han arribat aquest dijous de matinada a un acord per a la implementació de la primera fase del pla per al futur de la Franja de Gaza proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump. Així ho ha anunciat el mateix cap de la Casa Blanca a la seva xarxa Truth Social i ho han confirmat totes les parts, que s'han compromès a alliberar tots els ostatges israelians i més d'un miler de presoners palestins i a retirar les tropes de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) fins a una línia acordada com a primer pas cap a la pau.
Trump ha assegurat que "totes les parts rebran un tracte just", ha explicat que els alliberaments s'han de produir amb un marge de 48 hores des de la signatura de l'acord i ha assegurat que la firma d'aquesta etapa inicial de l'anomenat pla de pau és una gran notícia "per al món àrab i musulmà, Israel, totes les nacions veïnes i els Estats Units". També ha agraït el paper dels mediadors, Qatar i Egipte, així com de Turquia, que han participat en les converses, "per fer realitat aquest esdeveniment històric i sense precedents".
Precisament, el portaveu del Ministeri d'Exteriors qatarià, Majed al-Ansari, ha confirmat al seu compte de la xarxa social X que s'ha aconseguit un primer pacte "sobre tots els termes i mecanismes per a la implementació de la primera fase de l'acord d'alto el foc" a l'enclavament palestí. A més, ha assegurat que l'acord inclou "la fi de la guerra, l'alliberament de detinguts israelians i presoners palestins, i l'entrada d'ajuda humanitària" a la Franja.
Israel i Hamàs celebren l'acord i pressionen pel compliment
Hamàs ha fet el mateix en un comunicat difós a través del diari Filastín. El partit milícia palestí ha declarat que valora "enormement" els esforços dels països mediadors com de Trump per acabar amb el conflicte "de manera definitiva" i aconseguir la "retirada completa" de les tropes israelianes de la Franja de Gaza. Així, ha aprofitat per fer una crida als dirigents internacionals perquè "obliguin" Israel a aplicar plenament els termes de l'acord i "no li permetin eludir o endarrerir-ho".
Al seu torn, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat en xarxes socials que "és un gran dia per a Israel" i ha definit l'acord com "un èxit diplomàtic i una victòria nacional i moral per a l'estat d'Israel", tot assegurant l'alliberament Gaza. En resposta a les crítiques internes per la incapacitat per aconseguir l'alliberament dels més de 200 ostatges israelians de Hamàs, ha assenyalat: "Des del principi, vaig deixar clar que no descansaríem fins que tots els ostatges tornessin i s'aconseguissin tots els objectius".
A la nota, difosa per la seva oficina de premsa, Netanyahu ha manifestat el seu agraïment per haver "arribat a aquest punt d'inflexió crucial" a les forces de seguretat israelianes i Trump, amb qui ha mantingut una conversa telefònica "molt emotiva i cordial", en què s'han felicitat mútuament per la firma de l'acord. També s'ha manifestat el president d'Israel, Isaac Herzog, en un breu missatge a X en què ha afirmat que " el cor d'Israel batega a l'uníson amb els ostatges i les seves famílies".
La comunitat internacional, satisfeta
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha estat el primer representant internacional no involucrat en les converses de pau que s'ha pronunciat respecte de l'acord. "Li donem la benvinguda", ha expressat en un comunicat. Alhora, ha demanat a Israel i Hamàs que l'apliquin sense matisos i amb la màxima urgència.