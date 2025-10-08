Israel intercepta una segona flotilla que intentava arribar a Gaza

L'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que intentaven arribar a Gaza, segons ha informat aquest dimecres el ministeri d'Exteriors hebreu en un missatge a les xarxes socials. Entre els membres de les embarcacions, com la Conscience o Soul of my soul, hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. La Flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment.
Ajuda humanitària d'un valor de 95.000 euros
Des de l'organització humanitària han manifestat que les persones que anaven a bord dels vaixells "segrestats" eren "metges, periodistes i funcionaris electes". A més denúncia que les tropes israelianes s'han fet amb l'ajuda humanitària que transportaven els vaixells, valorada en uns 95.000 euros i composta de "medicaments, equips respiratoris i subministraments nutricionals que estaven destinats als hospitals de Gaza".
Així mateix, David Heap, del Comitè Directiu de la Coalició de la Flotilla del Canadà i la Flotilla de la Llibertat, ha recordat que "Israel no té autoritat legal per detenir a voluntaris internacionals". "Aquesta confiscació viola descaradament el Dret Internacional i desafia les ordres vinculants de la Cort Internacional de Justícia que requereixen un accés humanitari sense obstacles a Gaza", ha dit Heap.
Mentre que en el compte d'Instagram de la Flotilla han expressat que si alguna cosa van aprendre la setmana passada són "els abusos i engarjolament" i com a conseqüència, que important és "la intervenció de les ambaixades". "Els governs han d'actuar ara, el silenci permet abusos", han expressat. En aquest sentit, també han demanat a la ciutadania que exigeixi "a les ambaixades i governs que demanin condemnes per aquesta violació del Dret Internacional, l'alliberament de tots els participants i el fi de l'actuació il·legal i el genocidi d'Israel contra el poble palestí".
Israel diu que es troben sans i estalvis
Per altra banda, el Ministeri Exteriors d'Israel ha informat a través del seu compte d'X que "les embarcacions i els passatgers han estat traslladats a un port israelià", i ha assegurat que "totes" les persones que anaven a bord es troben en "bon estat de salut" i que seran deportats "ràpidament". En el mateix missatge ha afegit que és "un altre intent inútil de trencar amb el bloqueig naval legal i entrar en una zona de combat ha acabat sense resultats".