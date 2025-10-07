El govern espanyol treu pit de l'embargament d'armes a Israel: «Es farà amb tot el rigor»

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha promès aquest dimarts que el decret que l’executiu ha portat al Congrés suposa un “embargament total” d’armes a Israel i s’aplicarà amb “tot el rigor”. “Cap material controlat fabricat a Espanya es vendrà a Israel, i cap material controlat fabricat a Israel es podrà vendre a Espanya, ni tan sols passant per altres estats membres”, ha dit. De moment, el decret no disposa de prou suports pel rebuig de Podem i la possible oposició del PP, que encara no ha deixat clar el seu vot.
Cuerpo ha obert la seva intervenció condemnant els atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023. “Com a govern, i com hem fet des del primer dia, condemnem de forma rotunda aquests atacs i demanem l’alliberament immediat dels ostatges”. També ha demanat “la fi del genocidi” i el respecte als drets humans a Gaza. Ha recordat que l’ofensiva d’Israel ha provocat més de 65.000 morts, 165.000 ferits, dos milions de desplaçats, 150.000 persones en risc de desnutrició, el 90% dels habitatges destruïts o danyats.
Segons Cuerpo, el decret que l’executiu ha portat a la cambra baixa és “coherent i contundent” i permet que el govern espanyol compleixi la seva “responsabilitat” i assoleixi els “objectius” que s’ha fixat. Es tracta, ha dit, d’un decret “de màxims” que “esprem el marge que ens permet la normativa internacional i la normativa europea” i que respon a una necessitat “extraordinària i urgent de reaccionar a la vulneració sistemàtica de drets humans”.
El decret, ha afirmat, “consolida l’embargament d’armes a Israel que el govern ja havia aplicat alhora que amplia l’abast de les mesures restrictives sobre exportacions i importacions de material de defensa amb Israel”. El ministre ha recordat que la Flotilla Global Sumud i les manifestacions “massives” demostren que el govern espanyol “va acompanyat de la ciutadania”. “La nostra societat denuncia el que està veient i demana mesures per aturar el genocidi”, ha dit.
Podem diu que és un “embargament fals”
La secretària general i diputada de Podem Ione Belarra ha denunciat la “complicitat” del govern espanyol amb el genocidi d’Israel i ha assegurat que durant els darrers dos anys no s’ha deixat de comprar i vendre armament a Tel-Aviv. “Amb l’embargament ‘fake’ aprovat han passat quatre vaixells que ha identificat la societat civil”, ha manifestat. A més, ha demanat al PSOE que deixi de fer “electoralisme barat” amb la situació a Gaza. “Aproven un embargament fals i després recolzen el pla de colonització que té Trump per convertir Gaza en un ressort de luxe”, ha reblat abans de dir que Benjamin Netanyahu és un “Hitler del segle XXI” amb qui s’han de trencar relacions.
Junts ho veu com un “brindis al sol”
Des de Junts, la diputada Marta Madrenas ha lamentat la "mirada selectiva" del món en qüestió de conflictes. En el cas d'Israel i Palestina, ha dit que alguns ha treballat per "consolidar un relat" que tendeix a mostrar "només un bàndol de víctimes" mentre obvia les causades per Hamàs. Pel que fa al decret, Madrenas ha dit que té "mancances clares" que el converteix en un "brindis al sol" que mostra que està pensant "pel titular" que no "pel resultat". A més, ha dit que genera incerteses als ports o manca de seguretat jurídica a les empreses.
Rufián: “És un decret insuficient i covard, però si serveix per salvar una vida ens val”
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha retret a Madrenas que “tracti d’idiota el personal” i l’ha acusat de defensar posicions “sionistes”. També ha afirmat que aquest decret llei és “insuficient i covard”, però “si això serveix perquè no arribi una sola arma a Israel i se salvi la vida d’un sol nen, ens val”. “Segur que poden fer molt més, però tenim la força que tenim, i aquí sí que serveix el mal menor”, ha sentenciat.