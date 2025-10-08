L’embargament d’armes a Israel ressuscita la majoria de la investidura

Podem salva a Sánchez. El Congrés dels Diputats ha convalidat l’embargament d’armes a Israel gràcies als vots a favor -anunciats aquest matí- de la formació lila. A banda hi han votat a favor la resta dels socis de la investidura i en contra el PP i Vox. Els quatre diputats de Podem, amenaçaven de votar en contra -i bloquejar- el que consideren un embargament “fake”, però han acabat votant-hi a favor per no “donar excuses” al PSOE per "no fer res".
El ple del Congrés dels Diputats ha convalidat finalment el decret per 178 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podem, BNG i CC) i 169 en contra (PP, Vox) i una abstenció (UPN). Un document que segons el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, suposa un “embargament total” que s’aplicarà amb “tot el rigor”, però que segons bona part dels socis de la majoria de la investidura fa curt.
Els vots de Podem
Malgrat que havia criticat durament el text, a última hora del matí Podem ha anunciat finalment un ‘sí’ que garantia els suports necessaris i que no deixava l’embargament en mans del PP. Un canvi de posició que s’ha materialitzat després de rebre crítiques dels socis i pressions de col·lectius propalestins com la d’aquest dimarts a les portes del Congrés.
"Podem no serà l'excusa del PSOE per no fer res i per continuar mantenint les relacions militars amb Israel. Tal com fem des del novembre del 2023, ens deixarem la pell als carrers i a les institucions perquè Espanya trenqui totes les seves relacions militars, econòmiques, tecnològiques, culturals o esportives amb els genocides", ha afirmat la formació que lidera Ione Belarra.
Tot i haver votat a favor de la convalidació del decret, Podem insisteix que és una proposta incompleta que no acaba amb la compra i venda d'armes ni amb el trànsit de material militar amb destinació a Israel. "Això no ho diu només Podem, també ho afirmen les organitzacions de la societat civil", avisen tot assegurant que la proposta és "un colador pel qual es filtra la complicitat d'Espanya amb els genocides".
Junts ho veu com un “brindis al sol”
Junts també ha votat a favor del text, tot i que la diputada Marta Madrenas va lamentar la "mirada selectiva" del món en qüestió de conflictes. En el cas d'Israel i Palestina, va dir que alguns han treballat per "consolidar un relat" que tendeix a mostrar "només un bàndol de víctimes" mentre obvia les causades per Hamàs.
"Totes les víctimes ens han d'interpel·lar, les israelianes, perquè cap causa justifica el terrorisme, i les palestines, òbviament, perquè res pot justificar un càstig col·lectiu tan extrem", ha asseverat tot dient que això no suposa "relativitzar" responsabilitats.
Rufián: “És un decret insuficient i covard, però si serveix per salvar una vida ens val”
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha afirmat que aquest decret llei és “insuficient i covard”, però “si això serveix perquè no arribi una sola arma a Israel i se salvi la vida d’un sol nen, ens val”. “Segur que poden fer molt més, però tenim la força que tenim, i aquí sí que serveix el mal menor”, ha sentenciat. Ha acusat el PP, Vox i Junts de ser uns “patriotes curiosos” per no defensar els detinguts de la flotilla.