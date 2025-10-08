Podem cedeix i convalida el decret del govern espanyol d'embargament d'armes a Israel

Malgrat la seva ferma oposició al text, Podem ha anunciat finalment que els seus quatre diputats votaran a favor de la convalidació del decret d’embargament d’armes a Israel. El canvi de posició, avalat per les pressions de col·lectius propalestins com la d’aquest dimarts a les portes del Congrés, suposa que el decret comptarà amb prou suports per prosperar aquesta tarda. Previsiblement, el text obtindrà el "sí" del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, BNG i CC, mentre que el PP encara no ha aclarit el seu vot, i Vox votarà en contra.
"Podem no serà l'excusa del PSOE per no fer res i per continuar mantenint les relacions militars amb Israel. Tal com fem des del novembre del 2023, ens deixarem la pell als carrers i a les institucions perquè Espanya trenqui totes les seves relacions militars, econòmiques, tecnològiques, culturals o esportives amb els genocides", argumenten des de la formació que lidera Ione Belarra al Congrés.
En aquest sentit, la formació destaca que "independentment" del sentit del seu vot sobre el decret, la diferència entre Podem i els altres partits és que ells no menteixen sobre "la naturalesa" del que es vota.
Una proposta incompleta, un mal menor
Tot i votar a favor de la convalidació del decret, Podem insisteix que és una proposta incompleta que no acaba amb la compra i venda d'armes ni amb el trànsit de material militar amb destinació a Israel. "Això no ho diu només Podem, també ho afirmen les organitzacions de la societat civil", avisen tot assegurant que la proposta és "un colador pel qual es filtra la complicitat d'Espanya amb els genocides". "Aquest decret, malauradament, no canvia res respecte al que el govern ha fet aquests dos anys de genocidi: mantenir les relacions armamentístiques amb Israel", destaquen.
Segons la formació, el PSOE es mou buscant "el titular" per fer front a la "fortíssima pressió social" que genera la situació de Gaza, però no s'atreveix a actuar. En aquest sentit, recorden que ells havien exigit aquest mateix dimecres la retirada de la proposta i l'elaboració d'un embargament "integral i real", així com la ruptura de totes les relacions amb Israel. "Avui permetrem la convalidació d'aquest reial decret precisament perquè pensem que és la millor manera que tothom pugui veure que Espanya continua mantenint relacions militars amb Israel", conclouen.
El "sí" de Podem suposa un bàlsam per a l’executiu, que fins fa poc encara dubtava de la possibilitat que el decret superés la votació al Congrés. La votació tindrà lloc aquesta tarda, després que la Junta de Portaveus acordés ajornar-la 24 hores per evitar que coincidís amb el segon aniversari dels atemptats del 7 d’octubre perpetrats per Hamàs.
Durant el debat d’aquest dimarts, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va prometre que el decret que l’executiu ha portat al Congrés suposa un “embargament total” d’armes a Israel i s’aplicarà amb “tot el rigor”. “Cap material controlat fabricat a Espanya es vendrà a Israel, i cap material controlat fabricat a Israel es podrà vendre a Espanya, ni tan sols passant per altres estats membres”, va dir.
Es tracta, va afirmar, d’un decret “de màxims” que “esprem el marge que ens permet la normativa internacional i la normativa europea” i que respon a una necessitat “extraordinària i urgent de reaccionar a la vulneració sistemàtica de drets humans”.
Junts ho veu com un “brindis al sol”
Junts també preveu votar a favor del text, tot i que la diputada Marta Madrenas va lamentar la "mirada selectiva" del món en qüestió de conflictes. En el cas d'Israel i Palestina, va dir que alguns han treballat per "consolidar un relat" que tendeix a mostrar "només un bàndol de víctimes" mentre obvia les causades per Hamàs.
"Totes les víctimes ens han d'interpel·lar, les israelianes, perquè cap causa justifica el terrorisme, i les palestines, òbviament, perquè res pot justificar un càstig col·lectiu tan extrem", ha asseverat tot dient que això no suposa "relativitzar" responsabilitats.
Rufián: “És un decret insuficient i covard, però si serveix per salvar una vida ens val”
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també va afirmar que aquest decret llei és “insuficient i covard”, però “si això serveix perquè no arribi una sola arma a Israel i se salvi la vida d’un sol nen, ens val”. “Segur que poden fer molt més, però tenim la força que tenim, i aquí sí que serveix el mal menor”, ha sentenciat. Ha acusat el PP, Vox i Junts de ser uns “patriotes curiosos” per no defensar els detinguts de la flotilla.
Vox: “És una mostra més d’antisemitisme”
El diputat de Vox Alberto Asarta va afirmar que el decret és una mostra més “d’antisemitisme” del govern d’Espanya. “L’extrema esquerra està intentant construir i vendre un relat parcial que no s’ajusta al que està passant a Gaza”, va dir, perquè els fets no suposen cap “genocidi”. “Israel s'està defensant d’un enemic que vol la seva destrucció, Hamàs, que utilitza la seva població com a escuts humans, i d’aquí la quantitat de baixes civils palestines”.
El PP acusa Sumar de legitimar Hamàs
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo va acusar el govern espanyol de pretendre “esborrar” la “responsabilitat” de Hamàs en el conflicte de Gaza. “Part del govern directament els legitima”, va afirmar en referència a Sumar. Com Vox, va rebutjar la qualificació de “genocidi” i va assegurar que, en tot cas, és una “matança”. Ha advertit que el sanchisme “no és una ideologia, és un selfie”, i per tant Pedro Sánchez “quan li convingui també deixarà caure la bandera de Palestina”, com ha fet “amb totes”.