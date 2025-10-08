«Ànims, Alberto»: Sánchez se'n riu de Feijóo en la sessió de control al Congrés

Mentre al Parlament s'hi celebra el debat de política general, el Congrés dels Diputats ha viscut un nou episodi de l'enfrontament entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. "Un president net i decent, amb la informació que hem tingut aquests dies, hauria anat a la seu del PSOE per saber d'on sortien els sobres amb diners. Ho ha fet? A quins interessos respon el seu govern?", ha preguntat Feijóo en l'arrencada. "Que la realitat no li espatlli un bon titular", ha respost amb ironia Sánchez, que ha defensat que les acusacions sobre pagaments en efectiu a la cúpula socialista són "falses". Ràpidament, el president del govern espanyol ha buscat el cos a cos amb el dirigent del PP.
"Vostès defensen la sanitat privada, i vostès votaran en contra de l'embargament d'armes a Israel per acabar amb el genocidi a Gaza", ha mesclat Sánchez, que també ha retret al PP la negativa a blindar constitucionalment el dret a l'avortament. A Madrid, ha dit, només un 1% de les interrupcions de l'embaràs es fan a la sanitat pública, xifra que ha considerat un "atropellament" contra els drets de les dones. "Patètic, senyor Sánchez", ha indicat Feijóo, que ha fet un repàs de les "mentides" que, a parer seu, persegueixen el líder del PSOE. L'expresident gallec, fins i tot, ha acusat el dirigent socialista d'haver "viscut" de la prostitució, tot i que s'ha posicionat a favor d'abolir-la legalment.
"S'ha acabat la fugida. Aquesta setmana serà citat a la comissió d'investigació del Senat, i hi serà a mitjans d'octubre. Li resultarà molt difícil, però està obligat a dir la veritat. Sap una cosa? Vostè és el màxim responsable de tot. Està tan pringat com ells", ha tancat Feijóo, avui especialment contundent. "Ànims, Alberto!", ha respost de manera lacònica, Sánchez, amb un somriure als llavis. Les últimes enquestes publicades determinen que el PSOE està reduint la distància amb el PP, que es veu minvat electoralment per l'ascens de Vox. Amb carpetes com Gaza o el blindatge constitucional de l'avortament, a banda, Sánchez està intentant reforçar el flanc progressista davant del pes de la dreta.