El debat de política general girarà al voltant de l'habitatge, la seguretat, el model de finançament i els serveis públics, i l'extrema dreta intentarà portar-lo al fenomen migratori. Però la situació de Gaza també es farà un lloc al Parlament. Coincidint amb la repatriació dels integrants de la Flotilla -diumenge van arribar Ada Colau, Jordi Coronas i una vintena més d'activistes, i aquesta nit arriba la diputada Pilar Castillejos, entre d'altres-, les formacions d'esquerres portaran propostes de resolució per condemnar el genocidi d'Israel, una carpeta que cohesiona el PSC, ERC, els Comuns i també la CUP, i que obliga a fer equilibris a Junts i el PP, com s'ha vist darrerament en els minuts de silenci o en la suspensió de l'últim ple.