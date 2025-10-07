07 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

En directe

El debat de política general al Parlament, en directe: què proposarà Illa?

La cambra catalana afronta la primera gran cita del nou curs polític amb carpetes com el finançament, la llengua, l'habitatge o la seguretat sobre la taula

  • Salvador Illa arriba al Parlament pel debat de política general -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 15:41
Actualitzat el 07 d’octubre de 2025 a les 16:24

El Parlament afronta un nou debat de política general amb moltes carpetes sobre la taula. El president Salvador Illa i el PSC posaran el focus en les propostes sobre habitatge, seguretat i solvència dels serveis públics al debat de política general. Per altra banda, ERC porta com a proposta estrella que el menjador i les extraescolars siguin gratuïts per a tothom i Junts furgarà en la "desnacionalització" de TV3. Assumptes com el finançament, la llengua o la governança de les infraestructures estaran també a l'agenda de bona part de l'arc parlamentari. Totes les novetats del debat de política general, que s'allarga de dimarts a dijous, les podreu seguir en directe a Nació.

16:22H

El Govern veu marge d'entesa amb ERC i els Comuns

El Govern veu marge d'entesa amb ERC i els Comuns de cara al debat de política general que comença aquest dimarts, que no es pot deslligar de la negociació dels pressupostos que s'hauria d'obrir en les pròximes setmanes. Amb prudència, a l'executiu sonen bé les propostes que han fet públiques tant ERC com els Comuns en àmbits com l'educació o l'habitatge. "No n'hem vist el detall, però són àmbits que el Govern comparteix que cal potenciar, reforçar i treballar", ha indicat la portaveu, Sílvia Paneque, que ha reclamat un debat serè i constructiu als grups parlamentaris.



16:13H

ERC proposa que el menjador i les extraescolars siguin gratuïts per a tothom

Menjadors i activitats extraescolars gratuïtes per a tots els alumnes de Catalunya. Aquesta és una de les propostes estrella que ERC presentarà al debat de política general que se celebra aquesta setmana al Parlament. Els republicans han lligat la possibilitat d'aplicar aquesta gratuïtat universal a la posada en marxa del nou model de finançament. El partit també detalla que portarà al ple mesures en les carpetes "nacional" i econòmica. Els republicans també estaran pendents del discurs d'Illa a qui, després del primer curs a la presidència, ja li exigeixen passar de "les paraules que sonen bé" als fets i a les concrecions.



15:53H

Junts furgarà en la «desnacionalització» de TV3

Una de les carpetes calentes del debat de política general serà la dels mitjans públics. Junts furgarà en la "desnacionalització" de TV3 amb una proposta de resolució que posa el govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el punt de mira. El text, al qual ha tingut accés Nació, carrega contra el canvi de marques i demana complir amb "la promoció de la llengua, la qualitat dels continguts i la pluralitat".



15:47H

Gaza cohesiona l'esquerra i es fa un lloc al dia gran del Parlament

El debat de política general girarà al voltant de l'habitatge, la seguretat, el model de finançament i els serveis públics, i l'extrema dreta intentarà portar-lo al fenomen migratori. Però la situació de Gaza també es farà un lloc al Parlament. Coincidint amb la repatriació dels integrants de la Flotilla -diumenge van arribar Ada Colau, Jordi Coronas i una vintena més d'activistes, i aquesta nit arriba la diputada Pilar Castillejos, entre d'altres-, les formacions d'esquerres portaran propostes de resolució per condemnar el genocidi d'Israel, una carpeta que cohesiona el PSC, ERC, els Comuns i també la CUP, i que obliga a fer equilibris a Junts i el PP, com s'ha vist darrerament en els minuts de silenci o en la suspensió de l'últim ple.



15:43H

Bona tarda!

Benvinguts al directe de Nació sobre el debat de política general. Des d'aquest dimarts a la tarda i fins dijous a última hora podreu seguir totes les novetats sobre el ple del Parlament. Aquesta tarda compareix el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un discurs sense límit de temps i en què situarà les prioritats del seu executiu de cara a aquest curs polític.



Et pot interessar