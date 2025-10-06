ERC proposa que el menjador i les extraescolars siguin gratuïts per a tothom

Menjadors i activitats extraescolars gratuïtes per a tots els alumnes de Catalunya. Aquesta és una de les propostes estrella que ERC presentarà al debat de política general que se celebra aquesta setmana al Parlament. Així ho ha anunciat Isaac Albert, portaveu dels republicans, que ha lligat la possibilitat d'aplicar aquesta gratuïtat universal a la posada en marxa del nou model de finançament. "És una proposta ambiciosa que necessita recursos", ha detallat el dirigent d'ERC, que ha matisat que la mesura s'aplicaria tant a centres públics com a concertats.
Isaac Albert també s'ha referit a les declaracions del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha dit que "ambició nacional", a parer socialista, significa gestió. En aquest sentit, el portaveu republicà ha assegurat que el concepte que defensen suposa "posar-se reptes i creure's que som un país". Albert també ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "és incapaç de projectar un país per a Catalunya" i, per això, considera que és ERC qui ha d'assumir gran part dels objectius de Catalunya.
En aquest sentit, els republicans recorden que han posat sobre la taula la governança catalana de Rodalies o la recaptació catalana dels impostos. "Si no fos per nosaltres, cap d'aquests objectius haguessin estat plantejats pel Govern del PSC", ha reivindicat Albert. En la mateixa línia, els republicans volen situar la gratuïtat del menjador escolar i de les activitats extraescolars com un exemple que un nou model de finançament repercuteix directament en les butxaques de les famílies.
Mesura deslligada dels pressupostos
Per altra banda, ERC també deslliga la viabilitat d'aquesta mesura a la consecució d'uns pressupostos. Albert ha constatat que el país va millor amb uns comptes que sense tenir-ne, però que de la mateixa manera també funciona millora si s'avança en un nou finançament. "La voluntat és la d'avançar sempre, però els acords s'han de complir", ha sentenciat Albert, que ha tornat a referir-se als diferents compromisos que els republicans han signat amb els socialistes i que, al primer any d'Illa a la Generalitat, no s'han complert en bona part.
El debat de política general arrenca aquest dimarts i s'allarga fins dijous al Parlament. La gratuïtat dels menjadors i les activitats extraescolars és la mesura estrella d'ERC en l'àmbit social, tot i que el partit també detalla que portarà mesures en les carpetes "nacional" i econòmica. Els republicans també estaran pendents del discurs d'Illa a qui, després del primer curs a la presidència, ja li exigeixen passar de "les paraules que sonen bé" als fets i a les concrecions.
El PSC posarà el focus en habitatge i seguretat
El PSC posarà el focus en les propostes sobre habitatge, seguretat i solvència dels serveis públics al debat de política general. En la línia del que plantejarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, els socialistes se centraran en aquelles carpetes que tenen "relació directa" amb els problemes i demandes dels ciutadans. Els socialistes preveuen, també, que surti la qüestió del finançament singular i que la situació a Gaza aparegui al debat, i han reclamat un debat serè i propositiu.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat fer propostes enfocades a la millora de la qualitat de vida, però no n'ha detallat cap. Sí que ha dit que el president se centrarà en l'habitatge. Aquest dilluns, ell conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha explicat que seran propostes "d'aplicació immediata" i que apel·laran a la "col·laboració publicoprivada". L'emergència habitacional serà, també, una de les prioritats dels Comuns, que ja han plantejat prohibir la compra "especulativa" de pisos. Moret no ha volgut valorar la proposta dels de Jéssica Albiach.