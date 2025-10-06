El Govern preveu presentar els pressupostos quan tingui garanties de tirar-los endavant

Mentre continua la repatriació dels integrants de la Flotilla i a les portes del debat de política general que comença dimarts al Parlament, el Govern es prepara per passar el test sobre la salut de les aliances de Salvador Illa. El debat donarà pistes sobre la viabilitat de la negociació pressupostària, que el Govern espera poder encarrilar abans de presentar els comptes. Abans caldran concrecions en els acords d'investidura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'estabilitat parlamentària és "sòlida".
El Govern està ultimant el treball intern i, després, s'obrirà una negociació amb els grups, que encara no ha començat. De fet, ni ERC ni els Comuns volen parlar-ne sense que abans hi hagi concrecions en els acords. Dalmau ha dit que intentaran presentar-los quan tinguin garanties de poder-los tirar endavant, és a dir, negociar-los abans, com reclamaven els Comuns la setmana passada. "El país necessita pressupostos, no s'entendria no dotar-nos de l'eina principal", ha indicat, i ha dit que cal "valorar més els acords que els desacords".
Dalmau ha dit que la responsabilitat dels pressupostos és "compartida" entre Govern i oposició, i ha tret pit del paper d'Illa quan era a l'oposició i va donar suport als pressupostos d'Aragonès. En aquest sentit, ha recordat que amb ERC i els Comuns s'han pogut assolir acords rellevants, per exemple amb l'habitatge o amb el traspàs de Rodalies o el finançament singular. "Amb els pressupostos ha de passar el mateix", ha dit. Quan acabi la feina interna, el Govern "estendrà la mà als grups" per posar-se d'acord.
Mesures "immediates" sobre habitatge
La qüestió central serà l'habitatge, com ara fa un any. Com es resol el problema ara? Dalmau ha destacat que el Govern és qui fa més en aquest àmbit, amb l'aplicació de la llei per limitar el preu del lloguer, amb recursos per fer polítiques (1.100 milions d'euros anuals) o amb els solars públics. Aquest dimarts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciarà més mesures en matèria d'habitatge per accelerar la resolució dels problemes, encaminades a facilitar l'accés als lloguers i a la compra de pisos. "Seran d'aplicació immediata i apel·lant a la col·laboració públicoprivada", ha dit.
Actuació "sense complexos" en la seguretat
El conseller també ha repassat també la feina feta amb els ajuntaments, amb el pla de barris per rehabilitar barris deprimits, l'increment del PUOSC o l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra. Dalmau ha dit que el país "està millor" i que es "comencen a veure resultats". En quins àmbits? Per exemple, amb el descens dels delictes, gràcies a l'augment dels Mossos i de la plantilla judicial. "Més Mossos, sense complexos per actuar i més jutjats, es comencen a veure resultats", ha dit, i ha donat per fet que se'n veuran més amb les transformacions als barris. Davant els discursos d'odi que beuen dels problemes de seguretat, Dalmau ha dit que cal "combatre'ls" amb polítiques concretes i explicar-ne els resultats.
Plans alternatius davant les obres a Rodalies
Aquesta setmana comença el tall de l'R3 de Rodalies, que durarà més d'un any. Dalmau ha admès que tindrà impacte en els usuaris, però ha dit que desdoblar la via és imprescindible i ha insistit en la necessitat de tenir plans alternatius. Uns plans, d'altra banda, que s'aniran modificant per assegurar el servei. Dalmau ha dit que el sistema ha estat "molt deixat" durant molts anys, però això s'està corregint amb més inversió -que implica obres-, nous trens que arribaran l'any que ve, i els avenços en el traspàs de Rodalies. Aquest any s'ha de crear l'empresa mixta per gestionar tot el servei i la infraestructura.
Suport a la Flotilla
Gaza serà una de les qüestions que marcarà el debat de política general. El Govern ha estat en contacte amb els familiars dels membres de la Flotilla i ha dit que s'ha produït una "detenció il·legal". "El que passa a Gaza és un genocidi", ha dit Dalmau, que ha assegurat que "l'acció reivindicativa" de la Flotilla pot ajudar a "remoure consciència". "El Govern ha treballat amb el Ministeri d'Exteriors des de la detenció per garantir el seu retorn", ha explicat. Aquest dilluns han d'arribar al resta de catalans.
La detenció de la Flotilla ha provocat una allau de mobilitzacions, especialment aquest dissabte. Dalmau s'ha mostrat "orgullós del govern d'Espanya" per la denúncia de la situació de Gaza, amb la definició de genocidi o el decret per l'embargament d'armes que es vota aquesta setmana al Congrés, amb opcions de prosperar. El conseller ha assenyalat la sintonia entre Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona en contra del conflicte a Gaza.