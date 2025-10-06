Junts furgarà en la «desnacionalització» de TV3 al debat de política general

El Parlament afronta aquesta setmana el debat de política general i una de les carpetes calentes serà la dels mitjans públics. Junts furgarà en la "desnacionalització" de TV3 amb una proposta de resolució que posa Rosa Romà -figura proposada per ERC- en el punt de mira. El text, al qual ha tingut accés Nació, carrega contra el canvi de marques i demana complir amb "la promoció de la llengua, la qualitat dels continguts i la pluralitat".
Junts manifesta la preocupació per la "insistència" de la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per "substituir" les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació en una única marca anomenada 3Cat. En paral·lel, s'insta el Govern a assegurar el mandat del contracte programa amb la CCMA que compleixi els objectius fixats. La gestió de TV3 ha tornat a primera línia del debat en l'inici del curs polític de la mà de Junts. "S'han passat totes les línies vermelles", deia Albert Batet la setmana passada en el primer ple del Parlament.
Agustí Colomines, diputat de Junts encarregat de la carpeta de la CCMA, assegurava en declaracions a Nació que la Corpo està liderant l'estratègia de "normalització" que promulga el PSC i consideren que Romà "treu pit de coses que no ha fet" i "viu del passat". Davant la "situació d'alarma social" que Junts considera que s'ha creat, els seus dos consellers a la CCMA -els exdiputats Àngels Ponsa i Pep Riera- han demanat una reunió extraordinària del consell de govern.
En tot cas, però, des del partit es limiten a dir que faran "mesures de pressió" perquè es rectifiquin alguns dels canvis recents a la televisió pública. Cal recordar que la Corpo compta amb sis consellers, tres dels quals són del PSC, dos d'ERC i dos de Junts. Així doncs, la formació de Puigdemont expressa poca confiança en teixir aliances: "Som minoria perquè ERC està supeditat al PSC i se suma a les seves mesures de desnacionalització". Junts va pactar amb socialistes i republicans aquest repartiment l'any 2022 i les dues formacions d'esquerres, tal com admetien a Nació, no veuen cap crisi en la gestió dels mitjans públics.
El pla de Junts al debat de política general
A Junts, com a líders de l'oposició, plantegen un "pla de xoc" al debat de política general perquè "Catalunya ha tocat fons en molts àmbits". En aquesta línia, el partit comandat per Carles Puigdemont considera que el PSC només ha "agreujat" els problemes del país i presentaran diverses iniciatives sobre llengua, finançament, fiscalitat per "rebaixar la pressió fiscal" o infraestructures. Junts també plantejarà mesures sobre habitatge, repte demogràfic, estat del benestar o cohesió territorial i social.
Per altra banda, la formació independentista constata que calen "totes les competències i els recursos" i per aquest motiu vincularan les propostes a la resolució de l'acord de Brussel·les signat amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. "No es pot construir a Suïssa i destruir a Barcelona", apunten des de Junts, que diuen que no toleraran més que el PSC "torpedini l'esperit i la lletra" del pacte signat "de la mà de PP i Vox". El partit es queixa que els socialistes catalans han votat amb la dreta i l'extrema dreta espanyola "més de 80 vegades" al Parlament contra els interessos de Catalunya.