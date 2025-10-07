El Govern veu marge d'entesa amb ERC i els Comuns al debat de política general

El Govern veu marge d'entesa amb ERC i els Comuns de cara al debat de política general que comença aquest dimarts, que no es pot deslligar de la negociació dels pressupostos que s'hauria d'obrir en les pròximes setmanes. Amb prudència, a l'executiu sonen bé les propostes que han fet públiques tant ERC com els Comuns en àmbits com l'educació o l'habitatge. "No n'hem vist el detall, però són àmbits que el Govern comparteix que cal potenciar, reforçar i treballar", ha indicat la portaveu, Sílvia Paneque, que ha reclamat un debat serè i constructiu als grups parlamentaris.
En educació, ERC ha plantejat la gratuïtat del servei de menjador i les activitats extraescolars, una mesura que els republicans vinculen al debat de política general. "És un pla ambiciós que necessita recursos", deia el portaveu del partit, Isaac Albert. En habitatge, els Comuns volen prohibir la compra especulativa de pisos, i lamentava que el PSC no volia "tocar els interessos que s'han de tocar". El partit de Jéssica Albiach posarà èmfasi especialment en aquesta qüestió, clau si el Govern aspira a tenir pressupostos.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, centrarà la seva intervenció en l'habitatge, però també parlarà de seguretat, convivència i serveis públics, però a Palau tenen clar que el finançament singular i els pressupostos també tindran un lloc al debat parlamentari. La portaveu no ha volgut concretar si el president parlarà de la reforma del model en la seva primera intervenció, però sí que ha donat per fet que hi farà referència durant el debat, a instàncies dels grups, especialment d'ERC. Sense concrecions en aquest àmbit, els republicans no s'asseuran a negociar els pressupostos.
Sigui com sigui, Illa farà balanç de l'últim any i repassarà els objectius assolits fins ara. També marcarà el rumb i les polítiques del pròxim any. El president farà una proposta en matèria d'habitatge, per ara sense detallar, però que serà d'aplicació immediata i apel·larà a la col·laboració publicoprivada. No s'ha traslladat prèviament als socis d'investidura, però sí que des del Govern creuen que encaixarà en les demandes d'ERC i els Comuns. "No hi ha hagut aquest treball previ de consens, però de la mateixa manera analitzarem les propostes que ens facin arribar els grups sobre habitatge", ha explicat Paneque.