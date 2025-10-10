Trump suggereix l’expulsió d’Espanya de l’OTAN

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat aquest dijous que "potser" caldria expulsar Espanya de l'OTAN. En una roda de premsa a la Casa Blanca al costat del president de Finlàndia, Alexander Stubb, el mandatari nord-americà ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa, tal com exigeix als socis de la coalició militar.
"No tenen excusa per no fer-ho perquè els va bé gràcies a tot el que -els Estats Units- hem fet. Potser els hauríeu d'expulsar de l'OTAN, francament". Amb les declaracions, Trump continua negociant perquè els socis del Tractat de l'Atlàntic Nord gastin el 5% en Defensa, més del doble que el 2% actual. "Molts pensaven que no passaria, però ha passat amb un únic ressagat: Espanya". "Els heu de trucar i demanar-los perquè s'endarrereixen", ha suggerit als periodistes presents.
Al seu torn, fonts del govern espanyol han assegurat a l'agència EFE que estan "tranquils" i que no tenen cap intenció de cedir davant la pressió de Trump. Sánchez ja va reblar que no veu "raonable" la proposta del secretari general d'organització de l'OTAN, Mark Rutte, i va avisar que es nega a aplicar-la.
Segons el líder socialista, l'increment de la despesa en defensa és "incompatible" amb l'estat del benestar i "contraproduent" per a la seguretat de la UE. En aquest sentit, sosté que una despesa del 2,1% és suficient per complir amb les capacitats defensives acordades.
"És un dret legítim de cada govern decidir si està o no disposat a fer aquests sacrificis; com a aliat sobirà, optem per no fer-lo". En concret, Sánchez proposa que s'inclogui "una fórmula més flexible" i que faci "l'objectiu de despesa opcional o que exclogui Espanya de l'aplicació" d'aquesta fita del 5%.
D'aquesta manera, Espanya és l'únic soci de l'Aliança Atlàntica que es nega, com a mínim públicament, a elevar el PIB en defensa. Altres països com Itàlia o Bèlgica, tradicionalment més contraris a augmentar la despesa militar, ja han afirmat que estan disposats a acceptar la proposta de Rutte i Trump.