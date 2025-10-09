09 de octubre de 2025

Detinguts dos menors acusats de filtrar a internet dades sensibles de Pedro Sánchez i dos ministres

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 21:46
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 21:47

La Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat, un d'ells a Catalunya, acusats de filtrar a internet dades sensibles del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, segons ha avançat el mitjà El Español i han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri d'Interior. La mateixa filtració hauria afectat membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Les detencions les han dut a terme agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional.

A principis de juliol, la Policia Nacional detenia a la província de Las Palmas dos joves més, aquests nascuts el 2006, per la filtració de dades personals de ministres i d'altres polítics, així com de periodistes. Entre els afectats hi havia també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa. Havien fet públics domicilis, telèfons, números de DNI i adreces de correu electrònic.

