La manifestació per Gaza d'aquest dimecres a la tarda ha deixat imatges de tota mena. Barricades, contenidors cremats i llançament de pirotècnica per part dels manifestants i càrregues i gas pebre per part de la policia. A continuació, un recull de les millors fotografies.
Les millors imatges de la manifestació propalestina de Barcelona
Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 21:45
- Manifestants al carrer Tarragona. -
- Hugo Fernández
- La part de davant de la manifestació. -
- Hugo Fernández
- Diversos contenidors cremant al carrer Taragona. -
- Jordi Borràs / ACN
- Manifestants llençant pedres i cremant contenidors prop del Consolat d'Israel -
- Jordi Borràs / ACN
- Un manifestant llençant pirotècnia contra el Burger King. -
- Hugo Fernández
- Els Bombers intenten apagar el foc, mentre els manifestants s'ho miren. -
- Hugo Fernández
- Diversos manifestants tapant-se el nas per evitar inhalar gas pebre. -
- Hugo Fernández
- Una furgoneta dels Mossos prop del Consolat d'Israel amb flames a la vora. -
- Jordi Borràs / ACN
- Mossos antiavalots tirant gas pebre per dispersar manifestants. -
- Jordi Borràs / ACN
- Un manifestant fent una puntada de peu a un aprador. -
- Jordi Borràs / ACN
- Alguns manifestants, al centre de Barcelona -
- Jordi Borràs / ACN
- Els Mossos tirant gas pebre a uns manifestants, a l'estació de Sants -
- Jordi Borràs / ACN
