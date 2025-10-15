15 de octubre de 2025

Les millors imatges de la manifestació propalestina de Barcelona

Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 21:45

La manifestació per Gaza d'aquest dimecres a la tarda ha deixat imatges de tota mena. Barricades, contenidors cremats i llançament de pirotècnica per part dels manifestants i càrregues i gas pebre per part de la policia. A continuació, un recull de les millors fotografies.

Hugo Fernández
  • Manifestants al carrer Tarragona. -
Hugo Fernández
  • La part de davant de la manifestació. -
Jordi Borràs / ACN
  • Diversos contenidors cremant al carrer Taragona. -
Jordi Borràs / ACN
  • Manifestants llençant pedres i cremant contenidors prop del Consolat d'Israel -
Hugo Fernández
  • Un manifestant llençant pirotècnia contra el Burger King. -
Hugo Fernández
  • Els Bombers intenten apagar el foc, mentre els manifestants s'ho miren. -
Hugo Fernández
  • Diversos manifestants tapant-se el nas per evitar inhalar gas pebre. -
Jordi Borràs / ACN
  • Una furgoneta dels Mossos prop del Consolat d'Israel amb flames a la vora. -
Jordi Borràs / ACN
  • Mossos antiavalots tirant gas pebre per dispersar manifestants. -
Jordi Borràs / ACN
  • Un manifestant fent una puntada de peu a un aprador. -
Jordi Borràs / ACN
  • Alguns manifestants, al centre de Barcelona -
Jordi Borràs / ACN
  • Els Mossos tirant gas pebre a uns manifestants, a l'estació de Sants -

