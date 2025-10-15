Tornen els contenidors en flames com a barricades a Barcelona: les protestes per Gaza encenen el carrer

Les protestes per Gaza a Barcelona han recuperat també un d'aquells gestos habituals d'altres mobilitzacions enceses dels darrers anys: els contenidors han tornat a ser una eina al servei dels manifestants per fer de barricada davant el possible avenç de la policia. Especialment, els contenidors en flames. Mentre la part més incisiva de la manifestació ha anat encenent els primers focs, el gruix de la mobilització els acompanya a pocs metres, amb una marxa lenta. En alguns casos aplaudint, en altres casos ignorant l'encesa dels contenidors. Resulta que a pocs metres es troba el parc de Bombers de Barcelona de l'Eixample.\r\n