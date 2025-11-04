Què està passant amb el Catalunya-Palestina?

El partit que havien de disputar les seleccions de futbol masculines de Catalunya i Palestina corre perill. El matx s'havia de celebrar el pròxim 18 de novembre a l'Estadi Olímpic, però encara no s'ha confirmat que es pugui jugar a Montjuïc ni s'han posat a la venda les entrades. El problema rau en el cost econòmic de l'estadi de Barcelona. Jugar-hi un partit contemplaria un cost d'uns 600.000 euros -segons fonts consultades per Nació- un preu més alt del que ara mateix està assegurat que les administracions o la Federació Catalana de Futbol (FCF) puguin o vulguin assumir. Per això, la FCF medita moure el partit a estadis més petits i on el preu seria més barat. Una decisió que les entitats socials que promouen el duel veuen com una manera de "treure-li importància al partit després de dos anys de genocidi a Gaza".
La iniciativa de disputar aquest partit va sorgir arran del duel que disputaran tres dies abans, el 15 de novembre, la selecció d'Euskadi i la de Palestina -en aquest cas ja tenen reservat l'estadi de San Mamés i més de 35.000 entrades venudes-. Tornant al partit amb Catalunya, va ser la mateixa selecció palestina qui va proposar de fer el partit, una idea que ràpidament va rebre el suport del Govern amb l'argument d'utilitzar el futbol com a "eina de pau". El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va assegurar que ja estaven en converses amb el president de la Federació Catalana de Futbol.
Però aquí arriba el conflicte. La Federació Catalana de Futbol veu inassumible pagar els 600.000 euros mencionats, més encara quan no estava previst en el pressupost inicial d'enguany. Els costos obeeixen principalment a "l'adaptació visual de l'estadi", que actualment està adequat pels partits del Barça. És per això que hi ha sobre la taula opcions com el Nou Estadi de Tarragona (14.591 espectadors) o la Nova Creu Alta de Sabadell (11.908). Tot i això, a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona encara està anunciat el partit a l'Estadi Lluís Companys.
Reacció d'Act X Palestine
Davant del possible canvi d'estadi, ahir va arribar la protesta d'Act x Palestine, l'organització que inclou totes les entitats socials que promouen el Catalunya-Palestina. Reclamen que a dues setmanes pel partit no s'han posat a la venda les entrades i visibilitzen el problema. Ho han fet habilitant una prereserva d'entrades. De forma gratuïta, i posant el nom, el cognom i el correu electrònic cada persona pot reservar fins a quatre entrades. L'organització es compromet a enviar un correu un cop es posin a la venda les entrades oficials. És una manera de visibilitzar la voluntat general que hi ha d'assistir el partit. En les primeres 24 hores s'havien reservat 12.332 entrades. Montjuïc té un aforament de 50.000 persones.
Oleguer Preses, exjugador del Barça, és un dels portaveus d'Act X Palestine, i ha fet declaracions a favor de disputar el matx a Montjuïc. "El partit s'ha de jugar i s'ha de jugar a l'Estadi Olímpic, és el lloc que li pertoca per la importància i el moment actual. Demanen a les administracions que facin el possible perquè això sigui així". Fins i tot Gerard López, seleccionador català, es va posar fa un mes a preparar el partit i va assegurar que comptava amb suport institucional. "Em consta que hi ha la Generalitat de Catalunya al darrere i això és positiu". L'import recaptat amb la venda de les entrades anirà destinat a Palestina. La disputa del partit, serviria també com a mostra de solidaritat de Catalunya amb Palestina.
El conflicte esquitxa Collboni
La deriva del conflicte ha acabat afectant de ple l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. ERC -el soci prioritari del govern municipal- li reclama moviments urgents per assegurar que el partit per Palestina es jugui a Montjuïc. Entre altres motius, el grup republicà cita els darrers moviments de l'executiu del PSC, que ha mogut fitxa amb la creació d'un nou Districte 11 per integrar-hi ciutats palestines, però també el compromís barceloní amb l'esport i els drets humans, amb una referència a les Olimpíades Populars de 1936. "El govern de Collboni té l’obligació d’assegurar-ne la disponibilitat i garantir-ne la plena operativitat”, rebla el regidor Jordi Coronas.