Un jugador del Barça, la gran sorpresa de la convocatòria pel Catalunya-Palestina

El Barça tindrà presència a la selecció catalana. L'entrenador, Gerard López, ha confirmat la convocatòria de Marc Bernal pel partit Catalunya-Palestina que es jugarà el pròxim 18 de novembre a Montjuïc. El jove jugador de Berga, que va patir una greu lesió als croats la temporada passada, no està comptant amb minuts aquest any, tot i que el passat 29 de setembre va renovar amb el Barça fins al juny de 2029.
La convocatòria de Bernal pot aixecar polseguera perquè a principis d'octubre el va citar la selecció espanyola sub-21, però després de rebre un informe del Barça, va acabar desconvocant-lo per "molèsties físiques". Gerard López, ha valorat que és un jugador jove, "però tots el coneixem, i amb nosaltres tindrà ritme competitiu". Cal matisar que l'estança amb la selecció espanyola implica disputar dos partits i entrenar pràcticament cada dia, mentre que la selecció catalana farà un parell d'entrenaments previs al partit i disputarà el matx.
Bernal va emergir amb molta força durant la pretemporada del curs 2024-2025. Després de fer-se un lloc a l'onze de Hansi Flick, en el tercer partit de Lliga va patir una lesió als lligaments croats que el van deixar de baixa tota la temporada. En aquesta, tot i les baixes al mig del camp, no està disputant gaires duels. Ha jugat cinc partits i trenta minuts en total.
Aclamat a la Patum
Marc Bernal ja va viure un episodi vinculat amb la selecció espanyola durant la Patum de Berga del darrer mes de juny. Assegut a la llotja de les autoritats de la Plaça Sant Pere, la gent va començar a cridar-li "Marc, no vagis a la selecció", en referència a la possible convocatòria del jugador berguedà amb el combinat espanyol.
La seqüència es va gravar en vídeo, hi apareix Marc Bernal en un balcó decorat amb estelades, mentre la gent li clama en un crit força unànime i repetit durant diverses vegades. El jove jugador després de gravar, va somriure, aplaudir i saludar als qui es trobaven sota el balcó i entonaven els crits, posteriorment, aquests li van retornar els aplaudiments. El vídeo penjat a X on es veu tota aquesta escena acaba amb diversos crits que donen forma a un "Puta Espanya", mentre la gent assenyala a Marc Bernal.