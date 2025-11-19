El Govern i ERC ja negocien la creació de l'oficina de promoció de les seleccions catalanes

En l'acord d'investidura de Salvador Illa s'hi recollien aspectes que marquen el rumb de la legislatura, però també d'altres que han passat més desapercebuts, com el de les seleccions catalanes. El combinat nacional s'ha situat al centre del debat arran del partit contra Palestina i el pacte signat entre el PSC i ERC també assumia un acord sobre les seleccions. El compromís en el "màxim reconeixement" de l'esport català es traduïa amb la creació d'una oficina per a la promoció de les seleccions catalanes.
I aquest nou ens no ha quedat en l'oblit. Segons ha pogut saber Nació, el Govern i ERC ja negocien la creació d'aquesta oficina. Tal com detallen fonts del Departament d'Esports, s'ha treballat des de fa mesos amb la formació republicana i ja s'ha posat una proposta sobre la taula. Fonts dels republicans confirmen que el mes passat van rebre el primer plantejament per part dels socialistes i, malgrat que el veuen amb bons ulls, treballen per introduir-hi millores. En tot cas, la voluntat de la formació independentista és que l'aprovació i la posada en marxa de l'oficina es pugui produir ben aviat.
L'objectiu dels republicans és que el suport institucional en l'àmbit federatiu contribueixi a fer que les seleccions competeixin a escala internacional. En el text enviat pel Departament d'Esports s'inclou aquesta voluntat, però ERC vol "posar un accent més marcat" malgrat que, venint del PSC, consideren que és un bon punt de partida. Des del Departament afirmen que els pressupostos permetrien tenir tots els recursos per desenvolupar el nou ens, però no els situen com a condició estrictament necessària: "Tirarem amb el que tinguem". Fonts republicanes entenen que la Conselleria no compta amb recursos propis davant la pròrroga pressupostària i la manca d'uns comptes propis del Govern de Salvador Illa, però creuen que, més enllà de parlar de xifres, la prioritat és que primerament es creï l'oficina.
Què deia l'acord PSC-ERC sobre les seleccions?
Aquesta Oficina del Govern, tal com recull l'acord d'investidura, ha d'estar adscrita al Consell Català de l'Esport. La seva tasca serà promoure les seleccions esportives catalanes, oferint "suport actiu i acompanyament" a les federacions esportives catalanes que, d'acord amb la seva voluntat i la llei estatal de l'esport, puguin optar a participació directa a l'àmbit internacional pel fet d'haver-se constituït abans que la federació estatal corresponent. Dit d'altra manera, treballaria per l'oficialitat de seleccions catalanes que puguin aspirar a ser-ho segons el marc normatiu espanyol.
En paral·lel, l'oficina també ha de vetllar perquè el Consell Superior d'Esports estatal treballi per aquest reconeixement. L'acord marcava que la Generalitat havia de treballar pel "màxim reconeixement en tots els nivells" i que promouria la "projecció internacional" de les federacions catalanes i el "reconeixement" de les seleccions. En una compareixença ara fa un any, el conseller Berni Álvarez detallava al ple del Parlament que l'oficina tindria una dotació inicial de 100.000 euros per posar-se en marxa i explicava que aquest nou ens no es plantejava en els termes de l'oficialitat sinó en "projectar" els esportistes catalans de la millor manera.
Oficina, sí; l'oficialitat, "ara no toca"
L'oficina fa passos endavant malgrat que no hi hagi pressupostos. "És important complir amb els acords per generar confiança", reivindicava Álvarez en una entrevista a principis d'any a El País, on també deia que el "deteriorament" de les seleccions catalanes ha coincidit amb els anys del procés. En la mateixa conversa, refredava l'oficialitat: "Les federacions catalanes que es van crear abans que les estatals tenen aquesta possibilitat, però les que no poden estan molt contentes com estan ara", apuntava, per afegir que "no és el moment" de tractar aquesta oficialitat.
Álvarez deia que volen ajudar les seleccions que poden i volen competir internacionalment, però que no imposarien res. "Algunes federacions petites, com les de futbol sala o hoquei, tenen més camí per recórrer", deia, però matisava que no volen crear cap problema. "Per competir internacionalment es necessiten esforços econòmics", sentenciava. La realitat és que la qüestió de l'oficialitat de les seleccions catalanes incomoda el PSC i una bona mostra és que el grup parlamentari aquest dimarts s'ha negat a participar en una foto conjunta amb Junts, ERC, els Comuns i la CUP perquè hi havia una pancarta amb l'eslògan "Una nació, una selecció".
Sánchez assegura estar compromès, però lligat de mans
Justament en la sessió de control al Congrés d'aquest dimecres, la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha interpel·lat Pedro Sánchez per exigir-li un reconeixement efectiu de les seleccions basques. El president espanyol ha reivindicat que la llei de l'esport aprovada el 2022 ja contempla la possibilitat que les comunitats autònomes amb una entitat històrica i cultural pròpia puguin competir en diversos àmbits. En aquest sentit, ha destacat la selecció basca de surf, que competeix de manera independent a l'espanyola.
Si bé, Sánchez no ha volgut entrar en la possibilitat que les seleccions catalanes, basques o gallegues competeixin per separat en tots els esports i s'ha escudat en la manca de competències del govern espanyol davant les institucions internacionals que regulen les competicions esportives."S'ha de ser just, hi ha desafiaments que no depenen del govern d'Espanya, sinó de la voluntat de les federacions internacionals", ha dit, alhora que s'ha compromès a continuar treballant en aquest sentit.