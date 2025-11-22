El partit del Barça d'aquest dissabte passarà a la història per ser el que estrena l'Spotify Camp Nou. Davant de l'emoció i il·lusió que expressen diversos aficionats a les portes de l'estadi i de la previsió del club per situar el dia d'avui on cal, hi ha un seguit d'activitats especials que es faran en els minuts previs del xiulet inicial i del descans. Més enllà d'una data d'inauguració el partit també és el retorn de tots els barcelonistes a casa seva, un estadi que s'ha convertit en un símbol, una institució que va més enllà del futbol.
El primer que han viscut els aficionats blaugranes és l'actuació de Mon Dj, un discjòquei autor de la cançó Matchday (Ale Ale), un clàssic de les prèvies dels partits a Montjuïc. La música continua fins abans del partit amb l'actuació de Figa Flawas a les 16:00 hores. Per l'inici del matx, el club també ha preparat un ritu singular: l'himne del Barça el canta en directe l'Orfeó Català.
Després que sonés la música i els artistes fessin ballar la culerada i que sonés l'himne ha arribat el moment que més expectació havia generat: el soci més antic del Barça que s'hi ha pogut traslladar, Juan Canela Salamero, el número 6, ha fet la sacada d'honor. El soci, en cadira de rodes, ha estat traslladat a la gespa del camp de joc i, en un gest carregat d'emotivitat, ha estat el primer de xutar la pilota del matx entre els aplaudiments dels jugadors i de l'afició dels dos equips.
El jugador del Barça Robert Lewandowski, en els primers moments de partit, ha tingut l'honor d'inaugurar el marcador del partit i també la porteria del nou estadi de futbol, amb un 1 a 0 que ha atribuït l'avantatge inicial als de Barcelona. A la mitja part hi haurà l'actuació de The Tyets, un dels grups més destacats del panorama musical català.
Tot i el bon ambient, durant la prèvia més d'un aficionat ha alertat sobre les festes i celebracions abans del partit, el qual s'han referit al partit contra Las Palmas quan es commemorava el 125è aniversari de la fundació del club. El partit va acabar 1-2 amb la derrota del Barça en un dia que havia de ser somriures, va acabar sent un dia agredolç. El Barça, en aquesta ocasió, juga amb set futbolistes nascuts a Catalunya a l'onze inicial. Segons ha avançat el periodista esportiu Oriol Jové, a través d'X, és el partit del Barça com a local amb més catalans que hi ha des de fa 55 anys, l'últim amb una xifra semblant va ser el Barça-Sporting de Gijón del desembre de 1970.
Pel que fa als futbolistes culers, tant Raphinha com Joan Garcia han rebut l'alta mèdica i estan convocats pel partit. Concretament, el porter de Sallent és titular i l'acompanyen Balde, Cubarsí, Eric Garcia, Kounde, Gerard Martin, Fermín, Olmo, Ferran, Lewandowski i Lamine Yamal. Tots els jugadors que disputen el partit llueixen un petit gravat sota el coll de la samarreta amb el lema "Tornem a casa" i la data d'aquest dissabte com a dia de l'estrena.