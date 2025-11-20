The Tyets, Figa Flawas i un servei d'honor misteriós: què es farà en el retorn del Barça al Camp Nou?

El partit de dissabte vinent entre Barça i Athletic Club no és un qualsevol. El Barça torna al Camp Nou després de més dos anys fora, i el club vol fer un retorn a l'alçada. Per això, ha informat a través de les xarxes d'un seguit d'activitats especials que es faran en els prolegòmens i al descans del partit.
Les portes del reformat estadi s'obriran a les 14:15, dues hores abans de l'inici del matx. El primer que es farà és una actuació de Mon Dj, un discjòquei autor de la cançó Matchday (Ale Ale), un clàssic de les prèvies dels partits a Montjuïc. La música continuarà abans del partit amb l'actuació de Figa Flawas -a les 16:00-. Per l'inici del matx, el club també ha preparat un ritu singular. L'himne del Barça el cantarà en directe l'Orfeó Català. No se n'han donat més detalls, però hauria de ser des de la gespa. A més també hi haurà muntatge pirotècnic.
Quan tota la parafernàlia de música i focs artificials ja s'hagi fet, arribarà el moment més misteriós de la tarda. El Barça ha anunciat que "la sacada d'honor serà especial", però encara no ha revelat per què. Tot fa pensar que alguna o algunes personalitats rellevants de la història del Barça faran el servei d'honor. Però encara no s'ha confirmat cap nom.
Al descans del partit hi haurà l'actuació de The Tyets. Serà l'última de les activitats que ha anunciat el club perquè de moment, no ha informat de cap novetat de cara al final del partit. Al duel de retorn hi assistiran vora 45.000 espectadors i el club els anima que vagin a l'estadi amb la samarreta i la bufanda del Barça. El missatge distribuït a xarxes tanca amb un incisiu "t'esperen més sorpreses" que deixa la porta oberta a més actes, encara no anunciats.