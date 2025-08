Polèmica al futbol popular: l'Europa juga d'amagat un amistós contra un club de l'Aràbia Saudita

Embolic al futbol popular. Aquest matí sortia a la llum la notícia que el Club Esportiu Europa disputaria un partit d'entrenament aquesta tarda contra l'Al Fateh, un equip de la primera divisió de la Lliga de l'Aràbia Saudita. Després d'unes hores de rumors, el club gracienc ha confirmat la notícia i li han començat a ploure crítiques de la seva pròpia afició.

Els Eskapulats, el grup d'animació de l'Europa, ha publicat un comunicat demanant que es cancel·li el partit, al·legant que "cal ser fidel als estatus del club". La grada popular reivindica la contradicció entre els valors que defensa l'Europa com a club (feminisme, antiracisme, antifeixisme i catalanisme) i jugar un partit contra un equip de l'Aràbia Saudita. Un país on "les dones viuen sota un sistema de tutela patriarcal, es persegueixen persones per la seva orientació sexual i no hi ha llibertat d'expressió".

Eskapulats DIEM NO a l’amistós contra l’Al-Fateh.



Demanem que es cancel·li el partit i es rectifiqui sent fidels als estatuts del nostre club. pic.twitter.com/pYnCvk7Y4q — Eskapulats (@Eskapulats) August 6, 2025

Per la seva banda, l'Europa ha explicat en un comunicat que l'enfrontament "s’emmarca dins la planificació del cos tècnic per disputar el màxim de partits de pretemporada en gespa natural, amb l’objectiu de preparar l’equip en les millors condicions possibles". L'equip gracienc jugarà enguany a la 1a RFEF, la tercera categoria del futbol estatal, i on la gran majoria de camps són de gespa natural, i no artificial.

La polèmica encara té un altre gir de guió. Demà, l'Europa ha de disputar els dos partits de la fase de grups del Torneig d'Històrics. Una competició que es disputa al Guinardó entre equips històrics del futbol català. A xarxes, diversos seguidors han criticat que l'amistós contra l'Al Fateh impedirà a l'Europa arribar en les millors condicions al torneig. En el seu comunicat, el club ha assegurat que prioritza el Torneig d'Històrics com a "compromís principal d'aquests dies".

Amb tot plegat, i escudant-se en què és un partit a porta tancada, l'Europa no ha informat del transcurs del partit a les seves xarxes com fa habitualment. Tampoc ho ha fet l'Al Fateh. Tot i això, a la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol hi apareix l'acta del partit, ja que és un amistós que s'ha disputat a Catalunya i amb àrbitres de la Federació. Queda per veure si demà es presentarà a l'Històrics amb l'equip titular o amb jugadors del B.