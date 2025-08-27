Sorteig de Champions 2025/26: data, hora i possibles rivals del Barça

La Champions League de la temporada 2025/26 comença a caminar. Aquest dijous 28 d'agost se celebra el sorteig de la fase de lligueta a Mònaco. El Barça, per la seva condició de campió a la Lliga passada, es troba entre els 36 aspirants a aconseguir el màxim títol europeu. Serà l'única presència catalana després de la històrica i efímera participació del Girona en el curs passat.
Cal remarcar que serà el segon any del format que es va estrenar el passat curs amb la principal novetat de la Fase Lliga. Aquest primer tram consta de vuit jornades amb una única classificació entre els 36 clubs. Després, la competició donarà pas a les eliminatòries. Per tant, el Barça coneixerà els primers set rivals a la competició en el sorteig.
Hora i data del sorteig de Champions
El sorteig se celebra aquest dijous 28 d'agost a partir de les 18 hores des del Grimaldi Fòrum de Mònaco. A través de la televisió només es pot seguir per Movistar+, ja que és qui compta amb els drets per emetre la Champions. A Nació també en farem seguiment i comunicarem els rivals del Barça tan bon punt es coneguin.
Possibles rivals del Barça
Com és habitual, els combinats que han aconseguit el bitllet per a la Lliga de Campions es dividiran en quatre bombos diferents, segons el coeficient UEFA –el Barça formarà part del primer bombo-. Cada conjunt s’enfrontarà amb dos rivals de cada pot -un com a local i l’altre com a visitant-. Un programari automatitzat decidirà tant els oponents com on es jugaran els xocs. Cada conjunt en disputarà quatre a casa i quatre a fora.
El sorteig s’iniciarà amb el bombo 1 i anirà assignant rivals als equips de manera consecutiva. Tot seguit, es procedirà amb la resta de bombos en ordre descendent fins que tots els conjunts tinguin designats els seus vuit oponents. Convé recordar que, en la Fase Lliga, no es podran enfrontar equips del mateix país. Amb tot això, aquests són els possibles rivals del Barça, encara amb algun partit de classificació per acabar:
- Bombo 1: PSG, Manchester City, Bayern de Múnic, Liverpool, Inter de Milà, Chelsea i Borussia Dortmund.
- Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus, Eintracht de Frankfurt, Bruges o Rangers i Tottenham o Benfica.
- Bombo 3: PSV Eindhoven, Ajax, Nàpols, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique de Marsella i Tottenham o Fenerbahce.
- Bombo 4: Mònaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Copenhaguen o Basilea i Ferencvaros o Qarabag.
Calendari de la Champions League 2025/26
- Fase Lliga: del 16 de setembre del 2025 fins al 28 de gener del 2026.
- Play-offs eliminatoris: anades el 17-18 i tornades el 24-25 de febrer del 2026.
- Vuitens de final: anades el 10-11 i tornades el 17-18 de març del 2026.
- Quarts de final: anades el 7-8 i tornades el 14-15 d'abril del 2026.
- Semifinals: anades el 28-29 d'abril i tornades el 5-6 de maig del 2026.
- Final: 30 de maig del 2026 a Budapest.