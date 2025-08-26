Carlo Ancelotti beneficia el Madrid i perjudica el Barça des del Brasil

El Barça té enemics per totes bandes i fins i tot ha de veure com les seleccions li posen les coses més complicades. Concretament, des del Brasil. El nou seleccionador Carlo Ancelotti ha decidit afavorir el Reial Madrid i perjudicar el Barça en l'aturada de seleccions que es produeix a inicis de setembre.
El tècnic italià ha donat la convocatòria per als dos partits de classificació per al Mundial amb una sorpresa: quatre jugadors del Reial Madrid que són habituals a la selecció no han estat cridats. Vinícius Júnior, Rodrygo, Militao i Endrick es quedaran a la capital de l'Estat descansant mentre Raphinha haurà de viatjar cap a Sud-amèrica. Jugadors del PSG o el Chelsea, que van jugar el Mundial de Clubs, també han estat convocats.
Desgast per a Raphinha, descans per als blancs
No és que Ancelotti no vulgui els quatre jugadors blancs, sinó que el Brasil ja està matemàticament classificat per al Mundial del 2026. Així doncs, els dos partits d'aquesta aturada de seleccions són plenament intranscendents per al combinat brasiler. Per tant, el que fa l'entrenador italià és afavorir el Madrid de la manera més descarada i posar minuts a les cames de l'únic brasiler que juga al Barça.
Ara bé, el Brasil no s'hi juga res en els dos partits, però un d'ells és molt exigent. I és que els brasilers tanquen la lligueta de classificació per al Mundial a Bolívia, territori conegut per unes altures que porten al límit els jugadors, sobretot aquells que estan habituats al clima europeu. Així doncs, Raphinha es desgastarà i s'arriscarà a lesionar-se mentre quatre jugadors blancs ho veuen des de la televisió de casa.