Les hipoteques registren el millor juny dels últims quinze anys

El nombre d'hipoteques sobre habitatges es va disparar un 32,2% al juny respecte de l'any passat, fins a les 7.154 signatures a Catalunya. Es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2010, és a dir, dels últims quinze anys -aleshores se'n van registrar 8.390-, segons les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En l'acumulat en el primer semestre, el total s'enfila fins als 42.135 préstecs, un 23,8% més que el 2024. Pel que fa al capital prestat durant el juny, va pujar fins als 1.303,5 milions d'euros, un 45% anual més; de manera que el préstec mitjà va situar-se en els 182.212 euros. A l'Estat, la signatura d'hipoteques també va enfilar-se al juny respecte de l'any anterior, fins a les 41.834, un 31,7% més.
Pel que fa a l'import mitjà, a l'Estat durant el juny es va situar en els 168.363 euros, per sota de la dada catalana. El tipus d'interès mitjà dels nous préstecs va ser del 2,99%, inferior a l'any passat (3,25%), però lleugerament per sobre del maig (2,91%). Un 72% dels préstecs van ser a tipus fix i un 28% a tipus variable i el termini mitjà va ser de 25 anys.
Si s'observa el conjunt de les comunitats autònomes, ressalta que en xifres absolutes, Catalunya va ser la segona que va registrar més hipoteques sobre habitatges, només per darrere d'Andalusia (8.135) i seguida de la Comunitat de Madrid (6.632).
Girona i Tarragona disparen les hipoteques
Per demarcacions, dels 7.154 préstecs que hi va haver a Catalunya, 5.144 van ser a Barcelona, 872 a Girona, 837 a Tarragona i 301 a Lleida. Si es compara amb els registres de fa un any, ressalta el creixement de les comarques gironines, on les hipoteques sobre habitatges s'han disparat un 80%; i a Tarragona, on ho han fet un 50%. A Barcelona ho han fet un 25,6% i a Lleida un 9,45%.
En relació amb els imports, durant el juny a Barcelona els préstecs van ser de 197.734 euros; a Girona de 157.837 euros; a Lleida de 140.764 euros i a Tarragona de 127.121 euros.
Préstecs a l'alça
Les dades que ha publicat aquest dimecres l'INE constaten que el primer semestre de l'any ha tancat amb la signatura d'hipoteques a l'alça. En tots els mesos la signatura ha augmentat respecte de l'any anterior, en un moment en què els preus del lloguer es troben en màxims.