«Bona nit i benvinguts a l'estadi del Barça»: 50 anys del català al Camp Nou

Els estatus del Barça diuen que el català és la llengua oficial del club. Avui dia la llengua està plenament normalitzada en el dia a dia de l'entitat, si bé fa esforços per mantenir l'estatus en un context de globalització. Però fa només cinquanta anys, tot plegat no era tan fàcil. Aquest dimarts es commemoren 50 anys de la primera vegada que el català va poder sentir-se a la megafonia del Camp Nou.
"Bona nit a tothom. Benvinguts a l'estadi del Futbol Club Barcelona" van ser les primeres paraules en català que van sentir-se a l'estadi un 26 d'agost del 1975 en veu de l'històric i enyorat speaker Manel Vich. Era un partit del torneig Joan Gamper entre el Barça i l'equip hongarès Ujpest Dosza, però l'enfrontament era el que menys va importar. Les grades es van emocionar per la presència tan anhelada de la llengua.
Català encara en dictadura
Aquell estiu de 1975 encara hi havia la dictadura franquista, però el president del Barça d'aquell moment, Agustí Montal, estava decidit a impulsar la normalització lingüística al Barça. Feia molt poc que s'havia retornat el català com a llengua oficial del club i tot just un mes que es redactava una acta de reunió de la junta directiva en català per primer cop des de 1939.
L'acte va ser pràcticament clandestí. El pas del castellà al català a la megafonia del Camp Nou no es va publicitar ni els mitjans informatius de l'època van reflectir-ho. De fet, el 1972 el mateix Manel Vich havia informat en català que un nen s'havia perdut a l'estadi, cosa que ja va generar amenaces del govern franquista. Amb aquell context, el català encara va haver d'esperar uns anys per quedar-se de manera definitiva al Camp Nou.