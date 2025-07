L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà farà tancar les botigues de comestibles i begudes del centre de la ciutat a partir de les 21.30 hores per combatre l'incivisme. Tot i que, en ser un municipi turístic l'horari d'obertura és més ampli, el consistori ha detectat aglomeracions i aldarulls que han provocat queixes entre el veïnat. Per això, ha decidit reduir l'horari i que els comerços tanquin a dos quarts de deu de la nit.

Un cop signat el decret d'alcaldia sobre els horaris comercials, hi haurà un termini per presentar al·legacions. Són vint dies hàbils d'informació pública i deu dies de tràmit d'audiència perquè els propietaris dels establiments puguin presentar les al·legacions o consideracions que creguin necessàries.

L'equip de govern del municipi ha exposat en un comunicat que la Policia Local ja proposava com a mesura "complementària i coherent amb els objectius de convivència" establir un horari de tancament màxim de les 21.30 h per als establiments comercials d'aquesta zona. Segons l'informe del cos policial, la finalitat és "reduir l'atractiu nocturn d'aquests espais, dispersar l'afluència tardana de grups i millorar la percepció de seguretat i el benestar del veïnat" així com "garantir el dret al descans i a una convivència equilibrada".

El cas és que s'han detectat aglomeracions de persones, sobretot joves, al voltant de les botigues de queviures petits que han generat queixes per part de veïns i vianants a causa dels crits, la brutícia i l'obstrucció del pas a les voreres o baralles. "Els fets més habituals detectats inclouen crits i càntics en horari nocturn, jocs a la via pública, circulació amb patinets o bicicletes en espais exclusius per a vianants, i abandonament de deixalles a terra", concreta la Policia Local. "Aquesta situació ha derivat en una tensió generacional creixent, especialment en zones residencials on es prioritza el descans i la tranquil·litat", han afegit.

Quatre nous agents faran de paisans

L'Ajuntament remarca que l'ajustament d'horari anirà acompanyat d'altres mesures incloses en un segon decret que fixa "la lluita contra l'incivisme, en sentit ampli, al centre de la ciutat com a una prioritat de l’Ajuntament". En aquest sentit, a partir del mes d'agost reforçaran la Policia Local amb quatre nous agents que se centraran en aquesta funció i permetran augmentar els dispositius de paisà.

Així, sempre que el servei policial ho permeti, els agents de la Policia Local "patrullaran a peu el centre de la ciutat (amb especial atenció a plaça Major, plaça Llibertat, Germans Sitjar, Voltes i carrer Ample) tots els matins en horari comercial i les tardes, especialment, de les sis a les vuit del vespre". Una comissió de seguiment formada per l'alcalde, el regidor de l'àrea i el cap de la Policia Local es reunirà setmanalment per avaluar els resultats dels dispositius.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, ha subratllat que l'Ajuntament està "al límit en la lluita contra l'incivisme en totes les seves formes" i, per això, reforcen el servei durant els mesos de més bon temps. Dilmé també anuncia que augmentaran els controls per garantir que es compleixen les ordenances municipals i la normativa de circulació, sobretot en relació amb patinets i bicicletes.