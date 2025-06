«Montserrat serà sempre nostra»: tensió entre manifestants i Mossos per la visita de Felip VI

La visita del rei d'Espanya, Felip VI, a l'abadia de Montserrat ha generat aquest dilluns escenes de tensió entre els representants polítics i de la societat civil desplaçats per condemnar-la i els Mossos d'Esquadra. La BRIMO ha aturat la marxa de l'ANC, que denuncia que la policia ha "retingut, agredit, identificat i denunciat" un soci quan estava ajudant a un home gran que havia estat tombat a terra, i l'han acusat d'agressió a l'autoritat.

"Montserrat serà sempre nostra!". Són alguns dels crits que, entre empentes i tensió, s'han produït al peu de l'abadia. Quan falta una hora i mitja per l'arribada dels reis espanyols a Montserrat, s'ha palpat el nerviosisme i ha crescut la tensió. Un cordó policial ha impedit l'accés a la plaça d'un grup nodrit de persones que cridaven "La muntanya és nostra!" i "Montserrat serà sempre nostre!", així com "botiflers!" als Mossos, als quals han qualificat de "policia col·laboracionista". "Monarquia, guillotina!" ha estat un altre dels crits, amb referències també al president Salvador Illa com a "botifler", mentre exclamaven que "el pare abat encara és a temps".

Des de primera hora del dia, la policia catalana ha desplegat estrictes controls de seguretat, que han topat amb la indignació dels manifestants. "No era la casa de tots?", exclamava un dels presents. "Vergonya!", cridava un altre. I és que l'Assemblea ha convocat marxes des de diversos punts del país per protestar contra la presència del rei. “Catalunya no vol cap rei i menys aquest Borbó que el 3 d'octubre es va posicionar contra els ciutadans, va animar la repressió contra el nostre poble i va aplaudir l'aplicació de l'article 155”, reblat el president de l'ANC, Lluís Llach, des del peu de la muntanya. “Si Espanya vol aquest rei, que se'l quedi”, ha clamat.

Una gran estelada al peu de l'abadia.

Hugo Fernández

Per això, ha rebutjat la monarquia “hereva directa” del règim de Franco i ha defensat el dret i el deure de l'ANC per protestar contra la presència del rei espanyol a Montserrat, “símbol emblemàtic de la nació catalana”. El cantautor ha lamentat l'actitud de l'abat -"no ho entenem"- i ha insistit que la importància de l'abadia va més enllà del “desencert” d'aquesta decisió.

Al seu torn, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha titllat la visita de Felip VI de "provocació" i ha assegurat que forma part d'un "pla per espanyolitzar" Catalunya amb la col·laboració del Govern. "Que la foguera de Sant Joan d'aquesta nit cremi, amb la flama que ha baixat del Canigó, el matalàs immens que ens volen posar al damunt", ha dit Puigdemont, que feia 12 dies que mantenia el silenci a la xarxa social X.

La visita de Felip VI a Montserrat: entre les protestes i el turisme aliè

Enmig de tot plegat, el prior de Montserrat, Jordi Puigdevall, comentava els darrers detalls de l'organització de la visita reial amb Jesús Alcantarilla, director de Seguretat de l'abadia i antic membre de l'equip de seguretat de la Casa Reial. Un grup de turistes japonesos s'acostaven al recinte, aliens a la controvèrsia política.

A la plaça del monestir també hi havia ja alguns membres d'entitats sobiranistes, que hi han pogut accedir amb normalitat perquè s'han allotjat en els hotels de la muntanya. És el cas de Jordi Domingo, president del Consell de la República: "Lamentem que la comunitat hagi acceptat aquest acte perquè sap molt bé que els catalans no tenim rei. Els Borbons sempre han volgut anorrear-nos. Ens van massacrar el 1714 i aquest Felip VI és qui va fer una crida a l'"A por ellos" el 3 d'octubre".