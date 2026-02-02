Anglès, sense subministrament d'aigua per una avaria «greu»

El servei de subministrament d’aigua del municipi d'Anglès, a la Selva, s’ha vist greument afectat arran de l’esfondrament sobtat del tram superior del carrer de la Coma, que ha provocat una avaria de gran abast a la xarxa principal. Segons fonts municipals, des del primer moment s’ha treballat de manera coordinada amb Aqualia, empresa concessionària del servei, per intentar restablir el servei.
Inicialment, la companyia va assegurar que, després de fer les derivacions necessàries a través de circuits secundaris, els dipòsits disposarien de prou reserves per garantir uns serveis mínims durant el vespre i la nit. Aquesta previsió, però, no s’ha complert i en la major part del poble no s’ha pogut mantenir ni tan sols aquest subministrament bàsic.
L’afectació de l’esllavissada sobre la canonada és considerada molt greu. El col·lapse ha provocat el trencament total tant del circuit d’impulsió, que connecta els pous amb els dipòsits, com del circuit principal de distribució, que porta l’aigua fins als habitatges. A més, la inestabilitat del terreny va impedir aquest diumenge qualsevol intervenció per motius de seguretat, fet que dificulta poder establir, a hores d’ara, una previsió clara sobre la durada del tall.
L'Ajuntament també assenyala que la solució provisional per tornar a abastir els dipòsits des dels pous ha de ser compatible amb les tasques de neteja de la llera i amb la protecció temporal de la zona afectada, que ha quedat sense mur de contenció. Aquest fet fa preveure que la reparació definitiva pugui allargar-se, ja que també caldrà planificar la reconstrucció del mur.
L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, ha informat que s’estan duent a terme treballs de neteja de la llera i de consolidació de la base on s’haurà d’ancorar la canonada. Paral·lelament, s’estan reomplint els dipòsits amb aigua no tractada per tal de garantir, tan aviat com sigui possible, aigua per a les cisternes i per a tasques de neteja. Pel que fa a l’abastiment d’aigua potable, a partir de les 12.30 hores d'aquest dilluns 2 de febrer, un camió cisterna repartirà aigua a l’aparcament de la Burés. La previsió de recuperació del subministrament continua sent incerta i dependrà de l’evolució de les obres de neteja i consolidació del terreny.