«El Foraster» visita la petita capital de l'avellana gironina

El Foraster, Quim Masferrer, de Sant Feliu de Buixalleu, visitarà en el programa d'aquest dilluns 2 de febrer un municipi proper al seu poble d'origen. Anirà a veure els habitants de Brunyola i Sant Martí Sapresa, dos nuclis de la Selva i units per boscos ombrívols, camps d’avellaners i una història comuna. El poble de Brunyola, situat a sobre d'un petit turonet, es distribueix al voltant de l'antic castell de Brunyola del qual encara se'n conserven alguns vestigis. En el poble fortificat s'hi aixeca la parròquia de Sant Fruitós de Brunyola, que aprofita com a campanar una de les torres del castell.
A Brunyola, en Quim coneixerà l’Eduard i en Lluís, que li diran "la primera gran veritat" sobre un dels grans protagonistes de la zona: el vent. També parlarà amb en Janot, pagès de soca-rel, i la Dolors i l’Albert, que es dediquen als avellaners, una tradició local que perviu de generació en generació. L'avellana és el producte per excel·lència d'aquesta població selvatana, tant és així que cada any celebren la Fira de l'Avellana que aplega tots els productors de la comarca i del Gironès.
Aquesta cita és una oportunitat per adquirir productes artesanals i naturals a base d'avellana i descobrir de primera mà aquest producte amb exposicions de maquinària agrícola, degustacions, visites guiades i la famosa Marxa Solidària de l'Avellana de 10 quilòmetres, que sempre acaba amb un esmorzar popular. El Foraster, en aquest programa, també tindrà ocasió de conèixer la vinculació del poble amb la terra i amb la gastronomia. Anirà a cal Nin i el que havia de ser la visita a una casa de pagès acabarà amb un àpat ple d'anècdotes i coneixences.
En Quim també viurà la nit del pessebre vivent de Brunyola amb la Núria al costat, i un pèl de vertigen. Una representació que cada any se celebra gràcies a l’esforç i la il·lusió dels veïns de la vila. Joves i grans col·laboren per fer-lo possible i recrear escenes que són història, solidaritat i germanor. En Quim també coneixerà la Remei, una dona que fa sempre allò que vol i en Raül, que desafia la gravetat amb la motocicleta. Alhora, farà un sopar que es preveu molt especial amb en Josep, que no es perd cap edició del Foraster i que és un gran fan del programa.
Brunyola, amb gairebé quatre-cents habitants, té un terme municipal força muntanyós, en el sector que toca amb les Guilleries, amb gran abundància de pins, castanyers i alzines. El municipi, de tradició agrícola, també conrea blat de moro, hortalisses, cereals i farratges. Entre la gent de la Selva es coneix pel restaurant El Castell que ha cultivat la fama amb els calamars farcits i els cargols, que durant la Fira de l'Avellana s'ofereixen amb una vinagreta especial elaborada a base d'avellanes locals. L'arròs d'aquest indret també gaudeix de prestigi a tota la comarca, a més, un dels al·licients per anar-hi són les vistes del local, amb grans finestrals al menjador, des d'on es poden veure les planes de la Selva.