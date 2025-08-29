La UdG refusa fer de mediadora en la denúncia de drets lingüístics de Gemma Geis

La Universitat de Girona (UdG) ha refusat fer de mediadora entre Gemma Geis i els membres de la Comissió de Selecció, després que aquesta denunciés una vulneració dels drets lingüístics en l'estabilització de la seva plaça a la universitat. Segons ha avançat ha confirmat l'ACN, la síndica de greuges ha informat Geis que la universitat insisteix que la comissió gaudeix d'"absoluta independència i autonomia" i per això refusa fer de mediadora.
En reiterades ocasions, la síndica de greuges havia demanat que es demanessin disculpes a Geis, però en cap cas s'ha produït aquesta situació. Ara, la sindicatura dona el cas per tancat per la negativa del rectorat en intervenir en el cas, que es remunta l'octubre del 2022, quan Geis seguia un procés d'estabilització de la plaça com a professora agregada de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
Denúncia per vulneració dels drets lingüístics
En aquestes proves per passar d'una plaça d'interina a professora agregada, Geis havia de ser avaluada per un tribunal en què més de la meitat dels membres eren de fora de Catalunya. En concret, tres dels cinc (cosa que segons diu l'entorn de l'exconsellera, no és habitual).
La vicealcaldessa i exconsellera havia demanat fer les proves en català. Per això, la UdG va posar-li un servei de traducció simultània. El dia de l'avaluació, però, segons recull El Nacional, tant abans de la prova com després, Geis va haver d'escoltar-se retrets per part de dos dels examinadors.
L'única representant de la UdG al tribunal, una professora titular de Dret Administratiu i que també és membre de la Comissió Jurídica Assessora (CJA), li va recriminar manca "d'ètica universitària", perquè la traducció havia costat uns 4.000 euros. A més, també va dir-li que la seva petició perquè se'ls recusés era "una manca de respecte".
D'altra banda, un professor de la Complutense de Madrid, que també integrava el tribunal, va defensar que estigués compost per membres de fora de Catalunya, perquè això demostrava "què és universitat" i va lamentar que, per fer l'avaluació, no s'hagués utilitzat un idioma "comú".
Després que Geis denunciés la situació i presentés un recurs d'alçada per vulneració dels drets lingüístics, la vicealcaldessa de Girona va optar per presentar una queixa a la sindicatura de greuges. La síndica havia intervingut per tal que la UdG exercís de mediadora i aconseguir que els membres de la Comissió de Selecció es disculpessin amb Geis per la vulneració de drets lingüístics. Un tràmit que la universitat sempre ha refusat.
Ni disculpa ni vinculació al cas per part de la UdG
En l'últim escrit enviat a Geis, la síndica manté que la UdG reitera la independència i autonomia de la comissió. Per això es desvincula totalment del cas. La síndica també instava la universitat a prendre mesures per tal d'"eliminar qualsevol forma de discriminació", inclosa la lingüística i adoptar les mesures escaients per tal que això no torni a passar. La síndica denunciava "passivitat" del rectorat en relació amb les intervencions que havien fet els membres de la comissió de selecció.
En un primer moment, la universitat explicava que no havia tingut cap coneixement previ dels fets, però la síndica va rebatre que hi havia la secretària general de la universitat i era difícil al·legar desconeixement dels fets ni manca de permissivitat. Per altra banda, la síndica recomanava a la UdG enregistrar les proves per evitar que es repeteixin situacions similars. La universitat ja ha respost que no és una pràctica habitual, però que ho traslladarà al vicerector de Personal perquè ho estudiï.