Macrooperatiu a Roses contra el top manta amb 250 agents

Un macrooperatiu policial ha desplegat 250 agents a Roses, a l'Alt Empordà, per combatre el top manta i els delictes contra la propietat industrial i la falsificació de marques. L'operació s'està duent a terme amb la col·laboració de tres cossos policials: la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del municipi.
En el marc d'aquesta actuació, que encara està en marxa, s'han fet quatre registres, algun en trasters de domicilis, i una altra zona on estan intervenint els cossos policials és el Passeig Marítim, un punt habitual de venda per als manters. Segons han informat els cossos de seguretat, l'objectiu és confiscar mercaderia falsificada i fer front de manera coordinada a la venda ambulant sense permisos.
Aquesta activitat ofereix productes falsos a preus reduïts i s'accentua durant els mesos d'estiu, l'època amb més ocupació turística a la ciutat. A banda de les confiscacions, l'operació contra el top manta inclou la identificació dels venedors i preveu obrir expedients d'estrangeria en cas que els implicats es trobin en una situació irregular al país.
L'Ajuntament de Roses, els darrers mesos, ha començat una campanya per intensificar la vigilància i combatre aquesta activitat econòmica clandestina. Les accions persegueixen la venda il·legal i també penalitzen la compra dels seus productes amb multes de fins a 300 euros als clients dels manters. Alhora, també s'ha instal·lat cartelleria i senyalització informativa de les sancions al llarg del passeig i s'han editat fulletons informatius en diferents idiomes.
Aquesta actuació complementària té per objectiu visibilitzar la campanya, sensibilitzar la ciutadania sobre la venda ambulant il·legal i informar de les sancions. L'Ajuntament, segons ha comunicat, ha aconseguit reduir un 20% la presència de manters respecte a l'any passat i ha anunciat que les actuacions policials de vigilància i decomís de productes es mantindran al llarg de l'estiu.