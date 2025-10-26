La plantilla de neteja de Girona denuncia "tàctiques de pressió" per treballar durant les Fires

El comitè d'empresa de Girona+Neta, l'empresa encarregada de la neteja viària i recollida de residus de la ciutat, ha expressat el seu rebuig a les "tàctiques de pressió" exercides per l'empresa per obligar part de la plantilla a treballar durant les festes de Sant Narcís. Ho han fet públic aquest diumenge a través d'un comunicat. Segons els sindicats (CCOO, UGT, CGT i la Intersindical) aquesta acció vulnera els drets dels treballadors al descans i a la no realització d'hores extres.
Els representants dels treballadors atribueixen aquesta situació a la "falta de previsió i a la manca d'organització" per part de Girona+Neta, que diuen que va retirar de manera unilateral el torn festiu aquest estiu. Els sindicats recorden que durant els últims tres anys han denunciat reiteradament les deficiències en els serveis, la manca de personal, vehicles i eines, així com els canvis unilaterals en les condicions laborals.
El passat 13 d'octubre, la plantilla va votar de manera massiva per no fer hores extres ni treballar caps de setmana o dies festius, amb un resultat de 156 a favor i 21 en contra. Tot això passa en plena negociació del conveni col·lectiu, fet que, segons els sindicats, complica encara més l'entesa entre les parts i pot afectar treballadors, ciutadania, empresa i Ajuntament.
Els treballadors denuncien que la càrrega laboral és "excessiva" i que el model de gestió actual de la neteja i recollida de residus està "mal dimensionat". Asseguren que la plantilla es troba "enmig d'un foc creuat" entre l'empresa i l'Ajuntament per "un plec de condicions insuficients respecte de les necessitats reals de la ciutat", segons detallen al comunicat, i "la realitat és que Girona està més bruta que mai". Els sindicats adverteixen que, tot i que els treballadors continuaran exercint les seves funcions, "la paciència té un límit".