Què és el mètode del butró? Així han entrat a robar en una joieria de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Girona que van intentar robar en una joieria de la ciutat utilitzant el mètode del butró. Els fets van passar la matinada del passat divendres 17 d'octubre, quan un veí de la zona va escoltar uns cops i va veure dues persones que estaven fent un forat a la paret d'una antiga entitat bancària al carrer Ibèria -que actualment està en desús i que comunica en una joiera. L'home va sospitar dels fets i va trucar a la policia. Els Mossos van anar fins al lloc dels fets i van enxampar els dos lladres intentant entrar a l'establiment pel forat que havien fet.
En veure la policia, els dos homes, de 56 i 67 anys, van fugir corrent i llençant eines a terra per intentar despistar els policies. Poca estona més tard, però, els agents van poder detenir els lladres, acusats d'un delicte de robatori amb força. Els Mossos van intervenir artefactes com ara tornavisos, una pota de cabra, un cúter, guants o un martell, amb què pretenien cometre el robatori. Els dos homes, que no tenen antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona el 18 d'octubre.
Què és la tècnica del butró?
Els lladres van intentar robar les joies a través de la tècnica del butró. L'objectiu d'aquest mètode és intentar entrar en un local sense fer-ho a través dels accessos principals. Per fer-ho, habitualment es fa un forat amb un martell en alguna de les parets del local i s'hi entra per allí. D'aquesta manera, no s'activen les alarmes de l'establiment i hi ha menys possibilitats de ser enxampat. Tot i això, cal tenir en compte que el soroll dels cops de martell pot despertar algun veí.