Un taller per a gent gran per evitar estafes virtuals inaugura la Catosfera

La 18a edició de la Catosfera ha donat el tret de sortida aquest dijous al matí a Girona amb un taller per a gent gran per oferir-los eines de com protegir-se d'estafes bancàries. En aquesta nova edició, l'esdeveniment posa el focus en la ciberseguretat i l'humor en català a les xarxes. El certamen ha començat aquest matí i s'allargarà tot el cap de setmana a la capital gironina, que es consolida com la capital digital catalana.
En la primera xarrada de totes, que s'ha fet a dos quarts d'onze del matí, la responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, ha detallat que la majoria de les estafes virtuals són bancàries, i que per això ha donat eines de com desconfiar dels missatges sospitosos. Cabrera ha afegit que, tot i que el taller anava dirigit principalment a la gent gran, aquest no sempre és el públic més vulnerable, ja que els joves sovint van massa confiats i també poden acabar caient en ciberestafes.
En aquest sentit, Cabrera ha detallat que el nombre més gran d'estafes virtuals són les bancàries. Majoritàriament, es tracta de missatges que es fan passar per una entitat bancària alertant d'un possible cas d'estafa i demanen les credencials dels usuaris. "Tot i que sembli que volen prevenir-te d'un robatori, en realitat t'enganyen per acabar-te robant ells", afirma Cabrera. Davant aquest fet, el consell que donen des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és "verificar" sempre tots els missatges trucant directament a les empreses o entitats bancàries que enviïn els missatges.
Amb l'objectiu d'analitzar el grau de coneixement del públic sobre aquests delictes, el taller ha comptat amb un qüestionari virtual als assistents que havien de respondre sobre com actuarien davant de casos sospitosos d'estafa. Alguns dels assistents asseguren que ja estan sensibilitzats sobre aquest tipus d'estafa. És el cas d'en Joan, un home de més de 80 anys que assegura que cada vegada que rep algun missatge de sortejos o de transferències bancàries decideix no fer-ne cas. "Els cabells blancs i la intuïció em fan desconfiar", assegura l'home.
L'humor en català i el fotoperiodisme
La Catosfera d'enguany també compta amb altres tallers i taules rodones que tractaran sobre l'humor en català i el periodisme. D'una banda, hi haurà la xerrada El català dona clics, una conversa entre el còmic i humorista Marc Sarrats i el músic Arnau Tordera, moderada per la còmica i comunicadora Alba Segarra. També hi haurà un taller amb el fotoperiodista Jordi Borràs per aprendre a fer servir al màxim la càmera del mòbil.
Finalment, també el mateix dissabte hi haurà el Futur Fest, una marca vinculada a la Catosfera, però que enguany s'independitza de la programació de les jornades tecnològiques. En el marc d'aquest festival s'enregistraran fins a sis pòdcasts al Foment de Girona, a la plaça de Mercaders.