Girona es consolida com la capital digital catalana amb la 18a edició de la Catosfera

Girona tornarà a ser la capital digital de Catalunya amb la 18a edició de la Catosfera, que enguany posa el focus en la ciberseguretat, el periodisme i l'humor en català. Del 16 al 18 d'octubre, Girona acollirà aquest esdeveniment que ja és el cicle que reuneix els sectors més actius i emprenedors de l'àmbit digital i comunicatiu. En aquesta edició, el certamen comptarà amb tallers i xerrades amb Josep Cuní, Marc Sarrats, Alba Segarra i Jordi Borràs. També aquest 2025 serà la quarta edició del Futur Fest, que enguany es presenta per primer cop com a festival amb entitat pròpia i que serà el 18 d'octubre.
Els pròxims dijous, divendres i dissabte, Girona tornarà a ser el gran punt de trobada de la Internet catalana amb el cicle de debats, tallers i xerrades organitzat per l'Associació Catosfera. El programa d'enguany s'adreça a tots els públics i combina activitats de divulgació, formació i reflexió sobre les últimes tendències digitals i tecnològiques.
Entre les propostes hi ha activitats pràctiques i vivencials, com el taller de ciberseguretat per aprendre a detectar i evitar estafes a través del mòbil, o el taller a càrrec del fotoperiodista Jordi Borràs per aprendre a treure partit de la càmera del mòbil. I també altres formats, com el col·loqui Olfacte i ofici: una conversa amb Josep Cuní, en què el periodista serà entrevistat per Magda Gregori, directora de La Mira. També hi haurà la xerrada El català dona clics, una conversa entre el còmic i humorista Marc Sarrats i el músic Arnau Tordera, que serà moderada per la còmica i comunicadora Alba Segarra. A la conversa es reflexionarà sobre la vitalitat i les oportunitats del català a l'entorn digital.
D'altra banda, el dissabte al matí se celebrarà el SEO Day Girona 2025, una jornada que organitza SEOGirona amb el suport de Dobleseo. Professionals i especialistes en màrqueting digital i posicionament web es reuniran en un seguit de ponències adreçades a un públic expert.
Totes les activitats es faran a l'auditori de l'Espai Fundació La Caixa de Girona i són gratuïtes. El director de l'Associació Catosfera, Joan Camp, assenyala en un comunicat que l'esdeveniment "s'ha consolidat com el punt de trobada anual de la Internet catalana": "És un espai per aprendre, debatre i inspirar-se, obert a tothom, i que posa Girona al centre de les reflexions digitals i comunicatives del país".
El Futur Fest, identitat pròpia
El Futur Fest, impulsat per la mateixa Associació Catosfera amb el suport de l’Ajuntament de Girona, celebra la seva quarta edició el 18 d’octubre a El Foment de Girona i es consolida com a festival amb identitat pròpia dedicat als creadors de contingut en català. La jornada inclourà pòdcasts en directe amb noms com Júlia Cubarsí, Dj KZU o les Can Putades amb No Cardis!, activitats participatives i un concert final de Durum Hawai a l’Ateneu 24 de juny. A més, s’habilitarà un espai de gravació obert per fomentar noves col·laboracions i projectes entre creadors i públic.