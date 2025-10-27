Roses trigarà «dies o setmanes» a solucionar els problemes de la potabilitat d'aigua

L'Ajuntament de Roses trigarà "dies o setmanes" a solucionar els problemes de potabilitat de l'aigua. Fins llavors, el consistori recomana continuar bullint l'aigua o ventilant-la 24 hores abans de consumir-la per disminuir els seus riscos per al consum humà. El motiu és la trobada de fa dues setmanes d'un paràmetre de trihalometants (THM) que ha superat els límits recomanats.
La causa d'aquesta problemàtica és l'arrossegament de molta matèria orgànica al pantà de Boadella per les pluges de primavera que, al barrejar-se amb el clor desinfectant, ha produït més gasos dels habituals. Ara, l'alcalde, Josep Maria Martínez, ha indicat que estan implantant un nou sistema per passar del gas clor al diòxid de clor per tal de rebaixar els THM però que per finalitzar aquest procés necessiten "dies o setmanes".
Seguint les recomanacions del Departament de Salut, des de l'Ajuntament es va alertar la ciutadania que no consumís l'aigua de l'aixeta sense mesures de prevenció. D'una banda, es recomana bullir l'aigua durant un minut en un lloc ventilat o amb extractor o guardar-la en un lloc ventilat durant unes 24 hores en un recipient sense tapar. D'altra banda, s'aconsella reduir el temps de bany si les dutxes estan situades en un lloc sense ventilació i mantenir aquests espais airejats.
Què són els trihalometants?
Els trihalometans (THM) són un grup de subproductes de la desinfecció que es formen a l'aigua quan reaccionen amb el clor les partícules de matèria orgànica que no s'han eliminat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) dicta que no pot superar els 100 μg/L. Segons l'Ajuntament, a Roses aquest valor s'ha superat "esporàdicament i ocasionalment". Tot i això, el consistori conclou que "no té efectes per a la salut". "L'aigua es pot beure de l'aixeta, no és recomanable, però si es beu un got d'aigua no passa res. Si els trihalometans estiguessin de manera constant, durant molts i molts anys, sí que podria tenir efectes sobre la salut, per això recomanem que es bulli l'aigua o es deixi ventilar", ha recalcat l'alcalde de Roses.
Per tal de solucionar aquesta problemàtica, Lluís Sala, gerent en funcions d'Agbar, ha recalcat que estan fent un canvi en el desinfectant que utilitzen per sanejar l'aigua. Fins ara s'emprava el clor gas, i ara es passarà al diòxid de clor. Ara bé, Sala ha assenyalat que aquest procés s'ha de fer a poc a poc perquè si no poden sorgir "altres problemes de qualitat a la xarxa".
El director d'Agbar Costa Brava, Albert Ruart, ha destacat que tenen la xarxa de Roses completament monitorada i que van detectar les anomalies ràpidament per aplicar mesures correctores i de control. Així, per exemple, han augmentat a dos cops per setmana la periodicitat de les analítiques de trihalometans en compte d'una vegada com era fins ara.
Davant aquesta situació, el grup municipal opositor ERC-Som Roses ha denunciat que l'Ajuntament ha trigat "cinc dies" a comunicar públicament els problemes d'abastament d'aigua. Referent a aquesta crítica, l'alcalde ha dit que en cap cas va tardar a fer el comunicat als veïns.