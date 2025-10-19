Un ferit greu i dos lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva

Una col·lisió frontal entre dos turismes ha fet tallar ambdós carrils de l'N-II a l'altura de Fornells de la Selva. Una dona ha resultat ferida greu i un home i una dona lleus en la col·lisió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La via ha estat tallada durant més d'una hora i mitja en els dos sentits de la marxa a causa d'aquest accident. Finalment, ha reobert passades les 15:30 hores. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Mossos d'Esquadra.
Incendi a l'AP-7
El Servei Català del Trànsit ha informat de l'incendi d'un cotxe a l'AP-7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud/ Tarragona. L'incident ha fet tallaran un dels carrils i s'han registrat registren més de 6 quilòmetres de retencions. Vora les 14:30, s'ha retirat el vehicle i s'ha començat a normalitzar la circulació. La crema del cotxe ha provocat una gran filera de fum que es veia a quilòmetres vista.
Per altra banda, en pocs quilòmetres de l'incendi, també hi ha retencions, aquest en el sentit oposat de la marxa, en direcció Girona per una avaria d'un vehicle. Aquest incident té lloc a l'altura de Mollet del Vallès i aglomera una retenció de vora un quilòmetre. Primerament, s'havia tallat un carril, però el cotxe ja s'ha situat al voral.