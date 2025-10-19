Un robatori al Museu del Louvre obliga a tancar-lo durant tot el dia

El Museu del Louvre de París ha sofert un robatori a primera hora de l'obertura quan accedien els primers visitants i es mantindrà tancat "fins nou avís". La ministra de Cultura de França, Rachida Dati, ha explicat que hi ha hagut un atracament sense ferits un cop s'ha obert el museu.\r\n\r\n\r\n\r\nUn braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.\r\n— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nLa ministra no ha especificat més detalls dels fets i es desconeix si els lladres s'han endut alguna peça. El que ha fet el Museu del Louvre un cop s'ha registrat aquest assalt ha estat desallotjar tots els visitants que hi eren dins i tota la zona del pati on hi ha la piràmide.\r\n\r\n\r\n\r\nPANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT\r\n— Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nEl robatori ha estat vora les 9:45 del matí. El mitjà BFMTV ha informat que un grup d'homes ha arribat amb moto al costat del Louvre que dona al riu Sena, on s'estaven executant obres, s'han enfilat a un carretó i han trencat unes finestres per on han entrat. El mitjà informa que un cop han aconseguit el botí han tornat a agafar les motos per fugir del lloc dels fets.\r\n\r\nDes de la direcció del museu parisenc han emès un comunicat on han informat que el Louvre romandrà tancat "fins nou avís" per permetre les tasques d'investigació. Així mateix, ha expressat la "profunda consternació" i la seva voluntat de revisar tots els protocols de seguretat abans de tornar a obrir. \r\n\r\nEn aquest moment la policia està investigant els fets.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n