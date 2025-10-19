19 de octubre de 2025

Un robatori al Museu del Louvre obliga a tancar-lo durant tot el dia

Els fets han succeït en obrir i els visitants han hagut de ser desallotjats

Publicat el 19 d’octubre de 2025 a les 11:45
Actualitzat el 19 d’octubre de 2025 a les 12:10

El Museu del Louvre de París ha sofert un robatori a primera hora de l'obertura quan accedien els primers visitants i es mantindrà tancat "fins nou avís". La ministra de Cultura de França, Rachida Dati, ha explicat que hi ha hagut un atracament sense ferits un cop s'ha obert el museu.

La ministra no ha especificat més detalls dels fets i es desconeix si els lladres s'han endut alguna peça. El que ha fet el Museu del Louvre un cop s'ha registrat aquest assalt ha estat desallotjar tots els visitants que hi eren dins i tota la zona del pati on hi ha la piràmide.

El robatori ha estat vora les 9:45 del matí. El mitjà BFMTV ha informat que un grup d'homes ha arribat amb moto al costat del Louvre que dona al riu Sena, on s'estaven executant obres, s'han enfilat a un carretó i han trencat unes finestres per on han entrat. El mitjà informa que un cop han aconseguit el botí han tornat a agafar les motos per fugir del lloc dels fets.

Des de la direcció del museu parisenc han emès un comunicat on han informat que el Louvre romandrà tancat "fins nou avís" per permetre les tasques d'investigació. Així mateix, ha expressat la "profunda consternació" i la seva voluntat de revisar tots els protocols de seguretat abans de tornar a obrir. 

En aquest moment la policia està investigant els fets.

Hi haurà ampliació.

