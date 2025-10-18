20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu «Kanpai» contra la multireincidència

El novè dispositiu "Kanpai" contra la multireincidència ha finalitzat amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes).
També s'han produït 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i s'han complimentat diversos requeriments judicials. L'operatiu policial es va iniciar divendres a la tarda i s'ha allargat fins a les 03.00 hores de la matinada d'aquest dissabte als municipis de Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona, segons han detallat els Mossos d'Esquadra.
En aquesta ocasió, els Mossos han comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional de Sabadell i Girona, la Guàrdia Civil de Girona, membres de seguretat privada i les Guàrdies Urbanes/Policies Locals de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa i Vidreres. Concretament a Sabadell, el pla "Kanpai" ha acabat amb tres persones detingudes, dos denunciats penalment amb 13 antecedents, 17 denúncies per drogues, 5 denúncies per tinença d'arma blanca i una denúncia per resistència als agents de l'autoritat. En paral·lel, s'han fet tres inspeccions a bars i dues inspeccions a establiments de compravenda d'objectes.
El pla "Kanpai" busca reduir la quantitat dels lladres més actius que fan del robatori el seu modus vivendi. El pla contempla una actuació transversal des dels agents policials fins al sector judicials, serveis de presons i socials. Segons informa 3catinfo, l'any 2024 la policia va detenir 2.700 persones entre les quals hi havia 452 multireincidents.
Sovint, l'objectiu d'aquest tipus de delinqüents és fer-se amb la possessió de mòbils, bosses, carteres i rellotges. Per dur-ho a terme actuen en llocs públics on hi ha forta aglomeració de persones o en el transport públic.