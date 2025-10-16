Detenen tres persones per tràfic d'éssers humans i proxenetisme a Igualada

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut un home de 29 anys i dues dones de 43 com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans, detenció il·legal, prostitució i proxenetisme, lesions i un delicte contra els drets dels treballadors.
El passat 7 d'octubre una dona va contactar amb el 112 per alertar que unes persones l'havien retingut contra la seva voluntat. Malgrat que la víctima desconeixia on es trobava, van poder-la localitzar en un immoble d'Igualada i la van rescatar. L'endemà, es van produir les detencions.
Una oferta de feina falsa
Segons la investigació, el mes de juliol una de les dones va captar la víctima al seu país d'origen a través d'una oferta de feina per treballar en un centre d'estètica a Catalunya. La víctima va acceptar l'oferta, i un cop va arribar a Igualada, es va trobar que el centre no existia, i que els detinguts li exigien el pagament d'una quantitat molt elevada de diners a canvi d'haver-li tramitat el visat i els bitllets d'avió.
Durant dos mesos la dona va haver de treballar sense contracte ni sou en un establiment que regentaven els detinguts. A més, s'allotjava en condicions deplorables en un soterrani del mateix negoci. Els detinguts també van coaccionar a la parella de la víctima per tal que els ingressés el pagament d'una part del suposat deute.
El 5 d'octubre els tres detinguts van dir a la víctima que hauria de prostituir-se durant dos anys per retornar els interessos del suposat deute. Davant la seva negativa la van agredir físicament, la van amenaçar de mort i li van limitar la llibertat de moviments, vigilant-la en tot moment i acompanyant-la en tots els desplaçaments. Els detinguts van passar el 10 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada. La investigació continua oberta per determinar si haurien captat altres persones amb el mateix mètode.