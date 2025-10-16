El Meteocat activa l'avís de pluja a 28 comarques

L'amenaça de pluja no acaba de marxar de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos per aquest dijous i divendres davant la previsió de la forta intensitat dels xàfecs. Concretament, es preveuen forts xàfecs acompanyats localment de tempesta des del migdia del dijous fins al vespre de divendres, quan la pluja podrà convertir-se en calamarsa en alguns punts del país.
Durant aquest dijous es preveu que les pluges que deixaran més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts arribin vora les 14 del migdia. Per aquell aleshores el Meteocat tenyeix de groc i, per tant, situa en un grau de perillositat de 2/6 el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Vallès Oriental, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, Vallès Occidental, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp.
Migdia de "pluja forta"
Expressament, a Barcelona i el Baix Llobregat, el Meteocat ha informat que des de les 12:45 h a les 14:45 h hi haurà una forta intensitat de la pluja que fa elevar l'avís de perillositat al grau de 3/6.
Un cop se superi mitja tarda les fortes pluges es dividiran entre gran part del litoral català i part del Prepirineu central. Les comarques alertades són el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès, i pel que fa a les comarques de la costa, són el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme.
Pluges durant la matinada i migdia de divendres
Durant la nit i matinada de dijous a divendres les pluges es desplaçaran cap al sud del país, amb especial incidència a les Terres de l'Ebre després dels aiguats i inundacions del diumenge. El Meteocat alerta el Montsià, el Baix Ebre, i manté l'alerta al Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.
Un cop surti el sol la pluja minvarà considerablement fins que hi hagi punts on arribi a desaparèixer, però no ho farà durant gaire estona, ja que a partir de les 12 hores s'espera que tornin les pluges amb forta intensitat i amb la probabilitat de convertir-se en calamarsa.
Les pluges s'estendran per bona part de la Catalunya est. Les comarques tenyides de groc són el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp i el Priorat.