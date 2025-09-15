Protecció Civil vol aprovar el nou Inuncat de manera imminent

El febrer de 2015 Catalunya va aprovar l'actual versió del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya. La legislació vigent indica que cada quatre anys el Govern n'ha de fer una revisió. Tanmateix, els terminis no s'han complert i fa sis anys que aquest tràmit està pendent. Després que Nació fes públic aquest retard, l'organisme encarregat de gestionar les emergències assegura que el nou document s'aprovarà de manera imminent.
Un nou Inuncat per adaptar-se al canvi climàtic
El 10 de febrer de 2015 el Govern va aprovar l'Inuncat. El mateix document -seguint les indicacions de la llei de Protecció Civil de 1997- determina que cal revisar-lo en un termini màxim de quatre anys. Malgrat que el setembre de 2017 se'n va fer una actualització, les revisions del pla s'han de fer igualment.
D'aquesta manera, com va admetre Protecció Civil a Nació, Catalunya hauria hagut de fer almenys dues revisions: el 2019 i el 2023. Les fonts consultades justificaven el retard de sis anys per la complexitat del procés i per la dificultat d'integrar la nova realitat vinculada al canvi climàtic.
Inicialment, l'organisme governamental no va facilitar cap termini per tenir a punt el document. “Es treballa per tenir el millor document al més aviat possible”, asseguraven. Una vegada que Nació fes públic el retard de sis anys, l'organisme va comunicar a aquest mitjà que la revisió seria “imminent”. Altres fonts consultades assenyalen que pot ser qüestió de setmanes.
Sigui aquest mateix mes de setembre o al llarg de la tardor, el nou Inuncat arribarà quan ja s'han produït els primers episodis de pluges torrencials de la temporada. La matinada diumenge, per exemple, el 112 va rebre quasi un miler de trucades i els Bombers de la Generalitat van fer més de 450 actuacions, especialment al Vallès Occidental i el Baix Llobregat per precipitacions que localment van superar els 100 litres per metre quadrat.
Més municipis amb pla Inuncat obligatori?
L'actual pla Inuncat obliga 521 municipis a tenir un document per front aquest risc. Tanmateix, el 45% el tenen pendent de revisió o no l'han redactat mai. El nou pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya podria fer augmentar la llista d'ajuntaments que necessitin tenir-lo, tal com va passar l'any passat amb la revisió de l'Infocat -la llista va augmentar de 628 a 757-.
El novembre passat, pocs dies després de la dana del País Valencià, el Govern va acordar l'objectiu d'aconseguir que tots els municipis que hi estiguessin obligats tinguessin el document homologat en un termini de dos anys. En aquest sentit, va anunciar una dotació de 20 milions d'euros fins al 2027 per fer-ho possible, sis dels quals d'execució immediata a càrrec del fons de contingència.
De moment, segons ha confirmat Protecció Civil a Nació, només s'hi han destinat fins ara 3,56 milions, en una transferència aprovada el 29 de juliol de 2025 i que s’aplicarà en un “marc de col·laboració econòmica amb les diputacions a través de convenis” per als municipis de fins a 50.000 habitants.