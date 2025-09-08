El Govern suavitza el decret dels càmpings i n'elimina el tancament exprés per risc d'inundació

A la segona sí que serà la vençuda. El Govern, si no hi ha un daltabaix, podrà convalidar al Parlament el decret per revisar el risc d'inundació dels càmpings. Ara fa uns mesos, l'executiu de Salvador Illa es va veure obligat a retirar un primer text perquè, a banda de l'oposició total del sector, el Parlament l'hauria tombat. El nou text, tal com havia avançat Nació, elimina la possibilitat de tancaments exprés de les instal·lacions i situa aquest escenari radical com la darrera alternativa. Amb el suport assegurat d'ERC i Comuns, la consellera Núria Parlon ha presentat el nou decret acompanyat de Miquel Gotanegra, president de la patronal del sector.
De 16 càmpings crítics a un decret fallit
“Caldrà prendre mesures complicades”. Amb aquestes paraules, la consellera Sílvia Paneque es referia el 12 de novembre passat a la situació dels càmpings en zones inundables arran de la dana al País Valencià. Se'n van identificar un total de setze en zones crítiques i es va anunciar que el gener de 2025 es proposaria una solució per a cadascun d'ells.
Tanmateix, el Govern va rectificar i el 18 de març va aprovar un decret llei en el qual apostava per reiniciar el procés i analitzar una per una les quasi 400 instal·lacions que hi ha el país. Malgrat que des de l'executiu es va explicar que era una fórmula més garantista, tampoc no va caure bé al sector ni en les comarques.
El text no tenia el suport assegurat -ERC en criticava tant la forma com el fons- i això va obligar l'executiu a retirar-lo a l'abril per evitar una derrota parlamentària. Ja aleshores, van començar les negociacions tant amb els republicans com altres partits, el món local i el sector dels càmpings per redactar un nou decret amb consens.
Cau l'opció del tancament exprés dels càmpings
El decret presentat a la primavera preveia dues comissions per analitzar la situació de cada càmping. L'objectiu era avaluar si la seva activitat era viable tenint en compte l'augment de risc d'inundació vinculat al canvi climàtic i a la nova realitat de les conques fluvials, si eren necessàries establir mesures d'autoprotecció o no hi havia cap alternativa i calia tancar l'activitat.
Tanmateix, en l'article 6 del document es permetia el cessament exprés de la instal·lació “en qualsevol moment de la tramitació del procediment”. Aquesta possibilitat va indignar al sector i en el nou redactat del text ha desaparegut per tal d'esgotar totes les opcions abans d'aplicar-la.
El text sí que manté el també polèmic article 11, que establia que els càmpings afectats per aquestes resolucions no tindrien dret a indemnització, ja que es prenien per assegurar la seguretat de les persones. En aquest sentit, la consellera Núria Parlon ha assegurat que no es pretén fer cap “llista negra” sinó donar cobertura jurídica. Per Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, amb la data es va voler posar el sector “injustament en el punt de mira”.
Suport d'ERC i Comuns
El nou decret, que el Govern aprovarà formalment en la reunió d'aquest dimarts, té el suport parlamentari assegurat, perquè tant ERC com els Comuns hi han donat el seu vistiplau i han estat presents a la presentació. “Celebrem el canvi de paradigma del Govern des del mes d’abril i que durant aquest temps hagi fet allò que reclamàvem des del minut zero: estar al costat del sector i del territori”, ha afirmat Josep Vidal, diputat dels republicans i alcalde de Llavorsí.
Els republicans ja el mes d'abril van explicar que havien arrencat dos compromisos per complementar el text: la instal·lació de dos nous radars meteorològics a l'Alt Pirineu per millorar les previsions així com un fons de sis milions d'euros per invertir en plans i mesures d'autoprotecció del càmping.
En el cas dels radars, el Departament d'Interior ha anunciat que finalment seran tres que el Meteocat preveu instal·lar a la Tosa d Alp -al límit entre la Cerdanya i el Berguedà-, la Peülla -entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran- i el pic de l’Orri (Pallars Sobirà). Els nous elements, que completaran els quatre existents, tindran un cost conjunt de 6 milions d'euros.
Les mesures d'autoprotecció a aplicar seran en l'àmbit de l'alerta primerenca, aprofitant les dades de cabals dels rius de l'ACA i també dels nous radars, però també el possible canvi d'ubicació de bungalous o preveure evacuacions preventives davant el risc d'inundació.
Per part dels Comuns, el diputat Andrés García Berrio s'ha mostrat satisfet perquè, segons ha dit, el Govern assumeix les prioritats dels Comuns en matèria de seguretat. També ha destacat que el decret presentat va en la "bona direcció" i el fet que hi hagi tres radars "augmenta la capacitat de predicció".