Barcelona reactiva la Font Màgica de Montjuïc i deixa enrere del tot la sequera

Ja fa mesos que Barcelona va començar a recuperar l'aigua de les fonts després de superar la sequera. Tanmateix, el pròxim 24 de setembre, coincidint amb el dia de la Mercè, deixarà enrere definitivament aquest episodi amb la reobertura de la instal·lació més emblemàtica: la Font Màgica de Montjuïc. Ho farà després de la renovació més important dels darrers trenta anys que han permès rehabilitar elements del monument i també canviar l'enllumenat.
El Piromusical, el primer espectacle amb aigua
El dimecres 24 de setembre, dia de la patrona de Barcelona, l’aigua tornarà a brollar a la Font Màgica de Montjuïc i a tots els brolladors i cascades de l’avinguda Maria Cristina. Per la seva banda, el primer espectacle amb aigua, so i llum que es farà a la Font Màgica serà el Piromusical de la Mercè, el diumenge 28 de setembre a les 22 hores, protagonitzat per Estopa.
A partir del 2 d’octubre, es reprendran els espectacles en els horaris habituals, de dijous a dissabte, entre les 21.00 i les 22.00 hores, el mes d’octubre, i de 20.00 a 21.00 hores els mesos de novembre i desembre.
Per tant, el mes d’octubre es podran veure noves coreografies amb diferents gèneres musicals, rock, jazz, música clàssica, rumba, bandes sonores, entre altres. Durant la campanya de Nadal es faran espectacles d’aigua i llum amb nadales.
La major renovació dels darrers 30 anys
Les actuacions que s’han fet a la Font Màgica han permès millorar el sistema de telecontrol, amb un sistema tecnològic més avançat que proporciona més flexibilitat, robustesa i fiabilitat de funcionament. A més, s’han substituït els 4.760 focus de llum blanca incandescent per 680 focus LED.
Així, segons l'Ajuntament de Barcelona, s’aconseguirà la mateixa il·luminació, amb un descens de la potència de 1.507 kW a 72 kW. Els 380 llums LED submergits del vas ja estan instal·lats amb els nous suports. Tot plegat permet tenir una font més sostenible i millorar-ne, alhora, l’experiència dels espectacles.
Durant els mesos de juliol, agost i aquests primers dies de setembre s’han fet les proves de funcionament. El vas de la font ja està ple d’aigua i també s’han revisat els circuits, les juntes d’estanquitat, les vàlvules i tots els components que formen part del sistema hidràulic. També s’han fet les proves de so, aigua i llum.
La darrera gran actualització del sistema de control de la font datava dels anys noranta i com va passar aleshores, s’ha tornat a actuar ara mantenint els condicionants històrics d’aquesta infraestructura projectada per Carles Buïgas amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929.
Ja funcionen el 65% de les fonts
El passat abril es van aixecar les darreres restriccions per sequera que incloïen entre altres l'aturada de les fonts ornamentals. En aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar un pla de reobertura progressiva en funció de les dimensions de les instal·lacions.
Actualment, prop del 65% de les fonts de la ciutat ja funcionen amb normalitat, corresponents a les fases I i II de reobertura. A partir del mes d’octubre, tal com estava previst, s’iniciarà la fase III, és a dir, la posada en funcionament d’una setantena de fonts ornamentals amb una superfície superior a 100 m2, espais de grans dimensions en els quals la posada a punt requereix més complexitat tècnica.