Estopa seran els protagonistes del Piromusical de la Mercè

Els germans David i José Muñoz, més coneguts com Estopa, han estat escollits per a la selecció musical de l’espectacle que farà de cirereta del pastís i clourà la Mercè 2025 el pròxim diumenge 28 de setembre a les 10 de la nit a l’avinguda de la Reina Maria Cristina. La banda sonora prendrà com a fonament l’univers del grup i alhora establirà un diàleg amb el disseny de focs de l’equip de Pirotècnia Igual.
La col·laboració del mític duet en la festa major de la ciutat es produeix després que finalitzi la seva gira de celebració de 25 anys de trajectòria, que va arrencar amb un concert multitudinari a l’Estadi Olímpic, el juliol del 2024. Estopa és el grup que més discos ha venut en la història de la música a Catalunya, amb més de quatre milions de còpies, i un estil reconeixible per a tots que mescla la rumba, el pop i el rock.
Aquest serà el tercer any consecutiu que l'esdeveniment compta amb un artista de renom i que manté una relació especial amb Barcelona per a la composició d’aquesta banda sonora. El primer d’ocupar-se’n va ser el Sónar, amb motiu del seu 30è aniversari, amb un recorregut internacional de sons experimentals i grans clàssics de l’electrònica; i l’any passat va fer-ho Rosalía, que va aprofitar per estrenar-hi Omega, la cançó en què col·labora amb Ralphie Choo.
El piromusical s’anuncia en un vídeo, que ja es pot veure a les xarxes socials, on en David, assegut als peus de les quatre columnes de l’avinguda de la Reina Maria Cristina –on es farà l’espectacle–, pregunta a en José “I si ho fem?”, a què aquest darrer respon “Molaria un piló”. Una altra novetat de l’edició serà la reobertura de la Font Màgica de Montjuïc, després de tres anys de tancament per sequera.