L'exentrenador perico Mauricio Pochettino: «L'Espanyol és un club més català que el Barça»

Mauricio Pochettino ha estat el darrer convidat a El Cafelito de Josep Pedrerol, un format d'entrevista que s'emet únicament a les plataformes digitals. En aquest cas es publica aquest dijous a les 15:30 en les diferents plataformes que té El Chiringuito.
Un dels fragments més destacats de l'entrevista i que ja està creant rebombori a les xarxes socials ha estat una frase que ha dit el tècnic argentí, actual seleccionador dels Estats Units d'Amèrica. "L'Espanyol és molt més català que el Barça", ha sentenciat Mauricio Pochettino. Però aquesta no ha estat l'únic dard que ha enviat al club blaugrana i que aixecaran polseguera.
A l'inici del fragment Josep Pedrerol li recorda la famosa frase que va dir Pochettino fa uns anys: "Abans d'entrenar al Barça me'n vaig a treballar a la meva granja". Entre els somriures d'ambdós, l'entrenador reitera: "La meva identificació amb l'Espanyol és total. Molta gent et diu que si arribés el dia no se sap, etcètera, però et puc dir que no entrenaria".
L'obsessió pel Barça, ja sigui de Pochettino per posar el dit a l'ull o de Pedrerol per conduir la conversa en aquesta direcció no acaba aquí. Pochettino diu que sempre intenta explicar-ho amb respecte, però es pregunta que què vol dir "El Barça és més que un club? Què s'han d'adoctrinar als nens amb certes idees? Jo crec que s'equivoquen. Crec que l'Espanyol és més independent que el Barça i molt, molt més català" expressa l'argentí sota la mirada i el somriure amable de Pedrerol.
"Cada equip té la seva cultura i el Barça és un club gegant, però no comparteixo el que em volen fer comprar o volen vendre a la gent", assegura Pochettino.
La reacció dels aficionats
El fragment publicat a X té més de 140.000 visualitzacions en menys de 12 hores i vora els 400 comentaris. Una bona part de les reaccions dels usuaris d'X són culers i assenyalen tant a Pochettino com a Pedrerol. Un dels comentaris amb més m'agrada és: "Quina casualitat que sempre que es diu que el Barça no és català, es diu en castellà". També hi ha diversos comentaris en què es comparà l'afició del Barça al Camp Nou ple de gom a gom d'estelades i senyeres i en contraposició la grada de l'Espanyol plena de banderes espanyoles, i també s'assenyala la propietat del RCD Espanyol, que fa menys d'un any ha passat de ser propietat d'un xinès a propietat d'un estatunidenc.