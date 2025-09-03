Laporta acomiada una de les figures clau del mandat al Barça

El FC Barcelona ha comunicat aquest dimecres la recessió del contracte del director de comunicació del club, Àlex Santos. El periodista ha exercit el càrrec liderant l'àrea de Comunicació Corporativa i Esportiva des de maig de 2021, dos mesos després que Joan Laporta guanyés les eleccions presidencials. Durant la campanya electoral, Santos va ser el cap de premsa de la candidatura "Estimem al Barça" després d'haver desenvolupat quasi tota la seva vida professional a l'Agència EFE en la secció d'esports.
Per ara, s'ha comunicat als treballadors de la situació actual i se'ls ha expressat que pròximament hi haurà una reestructuració en l'àrea de comunicació. Diversos mitjans assenyalen a Gabriel Martínez com a substitut, després que en el moment de l'inici de la legislatura de Laporta decidís mantenir-se com al dircom del Banc Sabadell. Després de més de quatre anys, a l'inici de l'estiu es va anunciar que Martínez seria l'home que dirigiria la comunicació del primer equip masculí de futbol. Un fet que fa intuir que pugui ser el següent director de comunicació del FC Barcelona.
Al substitut se li gira feina
El substitut de Santos s'haurà d'enfrontar a comunicar el retorn esglaonat al Camp Nou després de les anades i vingudes sobre les dates en què això seria possible. A més, en menys d'un any es preveuen eleccions i els mesos restants de mandat de Laporta estaran en bona a part determinats pel retorn a l'estadi i la presentació dels resultats econòmics que es farà a l'assemblea d'aquesta tardor.
Els cadàvers de Laporta
Àlex Santos ha estat una figura clau en el segon mandat de Laporta al capdavant del club blaugrana, però, tot i això, no ha estat l'única que Joan Laporta ha relegat. A l'inici d'aquest estiu, el Barça va reubicar qui formava part de l'àrea de premsa i comunicació del primer equip, concretament es va desplaçar Sergi Nogueras, l'acompanyant dels entrenadors del Barça a les rodes de premsa en la darrera dècada. Però, en aquest cas, no va ser acomiadat, se'l va destinar a la comunicació del Barça femení.
El 2021, Laporta va retornar al despatx d'on havia sortit feia una dècada amb un llistat de noms que, de mica en mica, han anat baixant del vaixell. Jaume Giró, Ferran Reverter, Jordi Cruyff, Mateu Alemany, Maribel Meléndez, Eduard Romeu i, ara, Àlex Santos en són els més destacats.
La cronologia
2021: Jaume Giró, vicepresident econòmic
2022: Ferran Reverter, CEO
2023: Jordi Cruyff, director esportiu
2023: Mateu Alemany, director esportiu
2024: Maribel Meléndez, directora d'operacions
2024: Eduard Romeu, vicepresident econòmic
2025: Àlex Santos, director de comunicació