ara mateix

Esports

Laporta acomiada una de les figures clau del mandat al Barça

Al substitut se li gira feina amb el retorn esglaonat al Camp Nou i la presentació dels resultats econòmics

  • Joan Laporta durant una compareixença -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 14:09
El FC Barcelona ha comunicat aquest dimecres la recessió del contracte del director de comunicació del club, Àlex Santos. El periodista ha exercit el càrrec liderant l'àrea de Comunicació Corporativa i Esportiva des de maig de 2021, dos mesos després que Joan Laporta guanyés les eleccions presidencials. Durant la campanya electoral, Santos va ser el cap de premsa de la candidatura "Estimem al Barça" després d'haver desenvolupat quasi tota la seva vida professional a l'Agència EFE en la secció d'esports. 

Per ara, s'ha comunicat als treballadors de la situació actual i se'ls ha expressat que pròximament hi haurà una reestructuració en l'àrea de comunicació. Diversos mitjans assenyalen a Gabriel Martínez com a substitut, després que en el moment de l'inici de la legislatura de Laporta decidís mantenir-se com al dircom del Banc Sabadell. Després de més de quatre anys, a l'inici de l'estiu es va anunciar que Martínez seria l'home que dirigiria la comunicació del primer equip masculí de futbol. Un fet que fa intuir que pugui ser el següent director de comunicació del FC Barcelona.

Al substitut se li gira feina

El substitut de Santos s'haurà d'enfrontar a comunicar el retorn esglaonat al Camp Nou després de les anades i vingudes sobre les dates en què això seria possible. A més, en menys d'un any es preveuen eleccions i els mesos restants de mandat de Laporta estaran en bona a part determinats pel retorn a l'estadi i la presentació dels resultats econòmics que es farà a l'assemblea d'aquesta tardor.

Els cadàvers de Laporta

Àlex Santos ha estat una figura clau en el segon mandat de Laporta al capdavant del club blaugrana, però, tot i això, no ha estat l'única que Joan Laporta ha relegat. A l'inici d'aquest estiu, el Barça va reubicar qui formava part de l'àrea de premsa i comunicació del primer equip, concretament es va desplaçar Sergi Nogueras, l'acompanyant dels entrenadors del Barça a les rodes de premsa en la darrera dècada. Però, en aquest cas, no va ser acomiadat, se'l va destinar a la comunicació del Barça femení.

El 2021, Laporta va retornar al despatx d'on havia sortit feia una dècada amb un llistat de noms que, de mica en mica, han anat baixant del vaixell. Jaume Giró, Ferran Reverter, Jordi Cruyff, Mateu Alemany, Maribel Meléndez, Eduard Romeu i, ara, Àlex Santos en són els més destacats.

La cronologia

2021: Jaume Giró, vicepresident econòmic

2022: Ferran Reverter, CEO

2023: Jordi Cruyff, director esportiu

2023: Mateu Alemany, director esportiu

2024: Maribel Meléndez, directora d'operacions

2024: Eduard Romeu, vicepresident econòmic

2025: Àlex Santos, director de comunicació

