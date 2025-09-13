Nou rècord d'intensitat de pluja registrat pel Meteocat

Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en les darreres hores i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i punts de les comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar, al Berguedà, amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014.
L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit, al Baix Penedès, del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Fins a les 10.30 hores, sobresurten quantitats de precipitació com els 61,1 litres de Vilanova de Sau, els 55,4 litres de la Bisbal d'Empordà, els 54,3 litres de Calldetenes, els 50,4 litres de la Quar, els 47,4 litres de Vic, els 45,2 litres de Manresa o els 43,4 litres de Girona, segons les dades de les estacions meteorològiques de Meteocat i Meteoclimatic. El front de tempestes fortes també ha deixat alguna calamarsada, com en el cas de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.
Per tot això, fins a les 10.00 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 200 trucades relacionades amb els xàfecs intensos que han generat 127 expedients. El Barcelonès (52 trucades), el Gironès (47) i el Bages (34) han estat les tres comarques amb més trucades.
Més de 70 avisos als Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès 72 avisos per la pluja entre les 22.00 hores d'ahir divendres i les 10.00 hores d'aquest dissabte, especialment de la Regió d'Emergències de Girona (43) i la Regió d'Emergències Centre (22). El Berguedà, el Gironès (sobretot a la població de Salt) i el Baix Empordà han estat les tres comarques amb més sortides dels Bombers pels xàfecs intensos, la majoria per acumulació aigua i també per algun arbre caigut.
Pendents de més pluges i les alertes
Durant tot el dissabte plou en punts del país i a la tarda la tempesta s'arraconarà cap al nord-est i n'augmentarà la perillositat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, Maresme, el Vallès Oriental. Concretament, aquestes són les que el Meteocat ha activat l'alerta i les situa en un grau de perillositat de 4/5, on es preveu una intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.