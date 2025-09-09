Descobreixen tres noves espècies de peixos a més de 3.200 metres de profunditat

Les profunditats dels oceans amaguen encara bona part de la biodiversitat desconeguda. En aquest sentit, és encara relativament habitual el descobriment de noves espècies gràcies a l'ús de vehicles submarins autònoms. Recentment, s'acaba d'oficialitzar la troballa de tres noves varietats de peixos caragol, uns exemplars amb una forma molt singular: un cap gran, un cos gelatinós i una cua estreta.
Tres noves espècies de peix caragol
L'any 2019 investigadors del Monterrey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) van observar i capturar a uns 3.200 metres de profunditat de l'oceà Pacífic un tipus de peix caragol rosat poc comú. Anys després, els estudis aprofundits han pogut determinar que es tractava d'una nova espècie mai descrita, el peix caragol rugós (Careproctus colliculi).
El descobriment, recentment publicat a la revista Ichthyology and Herpetology, forma part d’un estudi que també descriu dues espècies noves més: el peix caragol fosc (Careproctus yanceyi) i el peix caragol llis (Paraliparis em).
Localitzat a 100 quilòmetres de la costa de Califòrnia
L’anomenat peix caragol rugós destaca pel seu color rosat, el cos dominat per un cap proporcionalment molt gros i una textura característica amb petites protuberàncies. L’exemplar observat mesurava poc més de nou centímetres i va ser localitzat a més de 3.200 metres de profunditat a la sortida del canyó de Monterey, a uns 100 quilòmetres de la costa central de Califòrnia.
Posteriorment, i gràcies a la col·laboració amb diversos centres de recerca nord-americans, l'ús de tècniques com la microscòpia, les tomografies computades i l’anàlisi genètica, va permetre als científics determinar que es tractava d'una espècie desconeguda fins ara.
El mateix estudi va servir per identificar dues noves espècies d'aquesta família de peixos que ja té un mínim de 400 varietats identificades i que destaca per la profunditat on habita. De fet, fa dos anys científics australians van poder gravar al Japó un exemplar de peix caragol a més de 8.300 metres de profunditat, el rècord fins a l'actualitat.
Segons els investigadors, aquestes noves descripcions subratllen la importància d’explorar i documentar la biodiversitat de les grans fondàries, “un dels ecosistemes més amenaçats per factors com el canvi climàtic o la mineria submarina”. En aquest sentit, malgrat que l'MBARI ja ha aconseguit descriure fins a 300 nous peixos en unes quatre dècades, “encara es desconeix gran part de les espècies que habiten les aigües profundes del planeta”.