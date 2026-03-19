Nit d'aurores boreals a Catalunya: quan és i des d'on es poden veure millor?

Les aurores boreals -també conegudes com a aurores polars- són un fenomen de luminescència vinculat a un màxim de l'activitat solar. Si les condicions meteorològiques són òptimes i l'activitat humana no ho impedeix, el cel queda tenyit de tons rosats convertint el paisatge en un espectacle pels cinc sentits.
La latitud de Catalunya fa que sigui un indret propici per determinats tipus d'aurores. És el cas de les que s'originen per l'efecte Russell-McPherron, que es produeix a prop dels equinoccis. El camp magnètic de la Terra fa que el vent solar interactuï amb més facilitat amb la magnetosfera terrestre i això incrementa la probabilitat que es formi una tempesta geomagnètica propícia per a l'aparició de les aurores.
És el que els observatoris i els experts preveuen que passi en diverses ocasions durant el 2026, motiu pel qual convé informar-se per estar preparats per gaudir-ne al màxim.
Quan es veuran aurores boreals? Data i hora
La previsió és que la nit d'aquest dijous 19 de març, en ple equinocci de primavera, es puguin veure aurores boreals a diversos punts de Catalunya. Concretament, la franja horària més favorable per a l'observació és entre les 22 hores i les 2 hores, quan la contaminació lumínica és menor.
Els millors punts de Catalunya per veure les aurores boreals
Segons els observatoris astronòmics catalans, per veure les aurores amb la màxima qualitat, convé seleccionar un punt elevat de la geografia del país. És el cas dels Pirineus i, concretament, del Parc Nacional d’Aigüestortes. Osona, el Lluçanès, l'observatori de Pujalt (Anoia), el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) o l’estació de FGC Vallter, són algunes de les zones on també es podria contemplarbé el fenomen.
Consells per gaudir al màxim de les aurores boreals
Veure aurores boreals sense protecció per la vista no és perillós; ara bé, convé mirar el cel a través d'una càmera -la del mòbil serveix perfectament-, ja que facilita veure les aurores. És molt més senzill que no pas a ull nu.
D'altra banda, és fonamental escapar de la contaminació lumínica, pel qual convé buscar espais allunyats dels grans nuclis urbans. Això, a banda de les condicions meteorològiques, ja que la nuvolositat dificulta l'observació.